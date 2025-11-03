Las autoridades del estado de Sonora ordenaron el cierre temporal de todas las tiendas Waldo’s en la entidad, después del incendio ocurrido en una de sus sucursales en Hermosillo, donde 23 personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, explicó que la medida se tomó al descubrir que el establecimiento siniestrado carecía de un programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021, requisito esencial para operar de manera segura.

“En 2021, ya en esta administración, se concluyó en un sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la Fiscalía”, detalló el funcionario durante una conferencia de prensa.

Antecedentes de incumplimientos

De acuerdo con Salazar Razo, la empresa obtuvo su primer programa interno de Protección Civil en 2019, durante la administración anterior, y este fue renovado en 2020. Sin embargo, al realizarse una nueva evaluación en 2021, el documento fue rechazado por no cumplir con los requisitos establecidos.

A pesar de ello, la tienda de Hermosillo continuó operando hasta el incendio registrado el sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:06 horas, cuando se reportó una explosión al interior del inmueble.

Durante la misma conferencia, en la que participaron el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas, y funcionarios municipales, se reiteró la hipótesis de que la explosión se originó en un transformador propiedad del establecimiento comercial.

Investigación y medidas de seguridad

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Como parte de las acciones preventivas, el secretario Salazar Razo indicó que se ordenó al propietario de Waldo’s cerrar las 68 sucursales ubicadas en Sonora mientras se lleva a cabo una inspección minuciosa de los protocolos de seguridad, en conjunto con los gobiernos municipales.

“Se le instruyó cerrar cada una de las 68 instalaciones en el estado para iniciar una revisión profunda que garantice la seguridad de la gente”, puntualizó.

El gobierno estatal señaló que las tiendas solo podrán reanudar operaciones una vez que se verifique que no representan riesgo alguno para los ciudadanos.

BB