El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue confirmado la mañana de este lunes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. De acuerdo con la titular, los pagos corresponderán al bimestre de noviembre y diciembre y serán solo para cierto conjunto de programas sociales. Tales depósitos se comenzarán a dispersar desde hoy, 3 de noviembre, y hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes son los beneficiarios que cobrarán este martes 4 de noviembre, y todos los martes que restan en noviembre.Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán este primer martes, 4 de noviembre, son aquellos cuyo apellido inicie con la letra “B”. Por otro lado, los beneficiarios que cobrarán en los martes restantes son: Si tu apellido no figura, no te preocupes, que este es el calendario para todas las demás letras:Es importante recordar que Montiel ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas. Además, cabe señalar que este será el pago correspondiente a cada programa:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO