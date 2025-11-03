Tras el asesinato en Uruapan del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, Estados Unidos expresó su disposición a "profundizar la cooperación en materia de seguridad" con el gobierno de México.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lamentó el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, y expresó la disposición del gobierno estadounidense para profundizar la cooperación en materia de seguridad con México, a fin de combatir al crimen organizado en ambos lados de la frontera.

"En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", publicó en su cuenta de la red social X.

"Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera".

El diplomático acompañó su publicación con una fotografía del alcalde Carlos Manzo cargando a su hijo durante la celebración, "momentos antes del ataque", y agregó que "su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas".

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del alcalde Carlos Manzo.

Afirmó que ambos países están unidos como socios y amigos, con el compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad en sus comunidades.

"Estamos unidos con México como socios soberanos y amigos, con el firme compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad que nuestras comunidades merecen", escribió en redes.

¿Qué le pasó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan?

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, murió en el hospital después de haber sido atacado a tiros la noche del sábado 1 de noviembre mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una trabajadora municipal, así como un escolta del alcalde.

De acuerdo con los primeros informes, se dio a conocer que al iniciar ese evento y en medio de miles de personas, dos hombres armados dispararon en contra del presidente municipal independiente. Al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales hirieron a uno de los agresores que al parecer murió en el trayecto al hospital y detuvieron a otro más.

Personal paramédico dio los primeros auxilios a las víctimas y las trasladaron a un hospital de la ciudad de Uruapan, donde reportaban muy grave a Carlos Manzo con varios disparos en diferentes partes del cuerpo.

Horas antes del ataque, Manzo Rodríguez realizó un recorrido por las principales calles de la zona centro, desde donde hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

