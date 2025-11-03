Cooperativa Pascual teme por el desplome de ventas el próximo año y pide ayuda

Dirigentes de la Cooperativa Pascual solicitaron que el Presupuesto de Egresos de 2026 contemple recursos especiales para apoyar su operación, ante el riesgo de una caída en las ventas por el nuevo impuesto al consumo de refrescos que entrará en vigor el próximo año. Advirtieron que, sin ese respaldo, la empresa social podría enfrentar graves dificultades financieras.

Los presidentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, Eduardo Martínez Cruz y Adrián Neri, sostuvieron una reunión con diputados de Morena para exponer la situación que atraviesa la cooperativa. Recordaron que en 2014, cuando se aplicó el primer Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, las ventas de Boing y otros productos se desplomaron un 50%.

“Fue brutal, Pascual ha logrado sobrevivir 40 años con el esfuerzo de sus cooperativistas y merece una oportunidad para mantenerse e incluso crecer, sobre todo porque se trata de una empresa mexicana que produce una bebida saludable, elaborada con azúcar de caña y pulpa de fruta”, señaló José Luis Sánchez, asesor económico de la refresquera.

La historia de la cooperativa Pascual

Sánchez recordó que la cooperativa surgió del respaldo del pueblo mexicano hacia los trabajadores de la antigua Pato Pascual, quienes en 1982 fueron reprimidos por exigir mejores condiciones laborales. En ese momento, el propietario Rafael Jiménez envió golpeadores a la planta de Boturini para romper la huelga, acción en la que un obrero perdió la vida.

Durante tres años, los empleados sobrevivieron recolectando donaciones en la calle hasta que, en 1985, tras una resolución favorable de las autoridades laborales, recibieron el pago de salarios caídos e indemnizaciones. Con ese dinero compraron la empresa y la transformaron en una cooperativa con el apoyo del ingeniero Heberto Castillo. Desde entonces, han mantenido su operación “a pesar del poco respaldo gubernamental a las empresas de economía social” y los estragos que dejó la pandemia de covid-19.

El asesor económico destacó que Pascual solo posee el 2% del mercado refresquero, frente al 98% controlado por corporaciones extranjeras, las cuales se presume utilizarían jarabe de alta fructosa en lugar de azúcar de caña, lo que reduce sus costos de producción en aproximadamente 40%. Además, cuentan con mayores ventajas competitivas por su capacidad de distribución y poder de mercado, lo que les permite absorber o trasladar con mayor facilidad los impuestos.

En contraste, las pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas, ven reducidos sus márgenes de ganancia, lo que dificulta la innovación y limita la competencia. Por ello, los representantes de la Cooperativa Pascual insistieron en la necesidad de que el gobierno federal considere mecanismos de apoyo que les permitan seguir generando empleo y mantenerse activas dentro de la economía nacional.

