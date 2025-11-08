El caso del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, sigue en movimiento y recientemente se dio a conocer que el propio ayuntamiento prepara un homenaje para el político. ¿De qué se trata?

El Gobierno Municipal de Uruapan invitó a la población a donar llaves para elaborar un monumento en honor a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de esta ciudad, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre cuando se inauguraba el Festival de las Velas.

A través de sus redes sociales, el gobierno anunció la campaña "Ni un paso atrás" e informó a la población que las llaves serán recibidas en las oficinas de la Casa de Cultura, ubicadas en el Centro Histórico, frente a la Pérgola Municipal.

"Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Forjemos juntos su legado".

"No me dejen sola"

Ayer, Grecia Quiroz García salió de la casa de la cultura con el sombrero de su esposo en la mano y subió al escenario bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La alcaldesa independiente estaba flanqueada por sus escoltas vestidos de traje, por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, y por su familia.

Con la mirada fija en dos cuadros de su esposo dijo: "hoy, en este momento, aquí junto a mí está parado Carlos Manzo, y quiero decirles que esta lucha no quedará en vano. Que podrán habernos quitado a nuestro líder, pero nos dejaron un héroe por el que vamos a luchar y a honrar su memoria".

Entre ovaciones, la nueva edil de ese municipio localizado a 110 kilómetros de la capital michoacana, quien vestía una combinación de negro y blanco, afirmó que hoy se cumple uno de los legados de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido por esta lucha, la cual defendió hasta el último día de su vida.

Grecia, quien por momentos se mostraba temerosa, cambiaba de ánimo cuando escuchaba de los miles de asistentes que la acompañaron, el grito de "No estás sola".

"Hoy vengo a decirles que hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán, para México; para todas aquellas personas que hemos perdido a ese ser querido, para todos aquellos que han sido extorsionados, robados, abusados. Hoy yo quiero darles ese mensaje de esperanza".

Quiroz García recordó que el día que un adolescente de 17 años le disparó a su esposo ella sólo pudo recoger del piso el sombrero. "Pero quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable e incansable. Hoy vengo a decirles también que tendrían que venir y matarnos a todos para que esta lucha deje de caminar en las calles y deje de apoyar a la gente más vulnerable".

Conforme pasaban los segundos, las palabras de la alcaldesa subían de tono en ese mensaje no leído para su pueblo, para la clase política y para los criminales.

"No vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses. No vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar todavía más a los uruapenses, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir caminando con el movimiento independiente del sombrero. Yo necesito de la ayuda de ustedes, necesito que no me dejen sola".

OA