Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Baja California Sur registró actividad sísmica durante la madrugada de este 7 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante esta madrugada también se registraron movimientos telúricos en Oaxaca . El primero de los sismos se registró a las 02:33 horas, 52 kilómetros al noroeste de Matías Romero ; la magnitud fue de 3.9 y se presentó a una profundidad de 117.9 km.

El siguiente temblor se suscitó 21 km al noreste de Unión Hidalgo a las 03:41 horas. La magnitud fue de 4.3 y la profundidad del siniestro fue a 98.3 km.

Lee también: Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral Contra el Abuso Sexual

Temblores registrados este 7 de noviembre de 2025

Este viernes 7 de noviembre, se registró actividad sísmica recurrente durante las primeras horas de este día en el estado de Baja California Sur. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a la entidad del norte.

Baja California Sur

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 5.5 06:04:31 62 km al noreste de Santa Rosalía 6.2 km 4.2 06:16:06 68 km al noreste de Santa Rosalía 7.1 km 4.2 06:59:24 61 km al noreste de Santa Rosalía 8.1 km

Después de esta actividad sísmica que sacudió a Baja California Sur esta mañana, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño , publicó en sus redes sociales que el siniestro se percibió ligeramente en Guaymas.

El SSN declaró de manera oficial que el primer sismo que sacudió Baja California Sur esta madrugada fue de magnitud 5.5. X / @AlfonsoDurazo

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF