Emmanuel Macron finalmente está en México, luego de que la visita del presidente francés al país se había retrasado desde septiembre pasado. Este evento tiene como marco el 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que comenzaron en 1830.

Con un fuerte dispositivo de seguridad y vallas colocadas en los alrededores del Zócalo capitalino, se alista la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión oficial con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el programa oficial, el mandatario francés ingresará al recinto histórico por la Puerta de Honor, donde será recibido por la presidenta mexicana alrededor de las 09:40 de la mañana . Posteriormente, ambos líderes ofrecerán una fotografía oficial en el Patio de Honor, como parte del protocolo diplomático.

Más tarde, a las 12:30 horas, se tiene programada una conferencia conjunta , en la que se espera que ambos mandatarios aborden temas de cooperación bilateral, cultura y medio ambiente, así como la creación de una comisión binacional para la recuperación de códices históricos, entre ellos el Azcatitlan y el Borbónicus.

Desde primeras horas de este viernes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de seguridad presidencial reforzó el resguardo en los accesos principales al Zócalo. Además, se instalaron vallas metálicas para facilitar el ingreso de las comitivas y mantener despejado el paso hacia Palacio Nacional.

El encuentro entre Sheinbaum y Macron forma parte de la agenda diplomática que busca fortalecer la relación entre México y Francia.

Macron llega a México

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a México la madrugada de este viernes para una visita oficial centrada en la cooperación política, económica y cultural, y en la que México buscará la restitución de códices históricos.

Te puede interesar: Especialistas revelan cómo será el invierno 2025

Macron aterrizó a las 00:50 hora local (06:50 GMT) en la Base Aérea Militar Número 19 de la Ciudad de México acompañado por una comitiva de funcionarios y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien le dio la bienvenida en nombre del Gobierno mexicano, informó la Cancillería.

Con información de SUN y EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA