Macron llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum

La madrugada de este viernes el presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a México para reunirse con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en el Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recibió al mandatario y a su comitiva alrededor de las 00:50 en la Base Aérea Militar no. 19 de la Ciudad de México (CDMX).

"Esta visita fortalecerá el carácter multidimensional de la asociación estratégica y marcará el inicio de las actividades que se desplegarán en ocasión del 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Francia" , indicó la dependencia en una publicación en sus redes sociales.

¿De qué hablarán Sheinbaum y Macron?

La visita a México del presidente de Francia será la primera de un líder europeo desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre del 2024, y marcará un intento por reforzar las relaciones económicas, comerciales y culturales de ambos países.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante la reunión bilateral, uno de los principales temas será la creación de una comisión especial para recuperar los códices Azcatitlan y Borbónicus, documentos que relatan la fundación de México-Tenochtitlan y la historia del pueblo mexica.

La Mandataria explicó que este encuentro forma parte de una agenda cultural, científica y económica con el gobierno francés, y que la comisión propuesta busca abrir el diálogo formal para el retorno de estos importantes manuscritos históricos a México.

"Nos interesa mucho el envío de un códice, por eso hablaremos de la creación de una comisión especial. También trataremos temas de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en 2026 con la Unión Europea, y de colaboración en ciencia, cultura e innovación" , señaló Sheinbaum.

La Presidenta anunció que en la reunión estarán presentes los titulares de diversas dependencias federales, entre ellos los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda, y Ciencia, Tecnología e Innovación, además de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y el asesor José Alfonso Suárez del Real.

Por otro lado, fuentes del Elíseo en París insistieron en que se espera que el intento de Macron de reforzar la relación comercial con México se traduzca en una mayor presencia de las empresas francesas en México, y en un mayor atractivo de Francia para inversores mexicanos.

Con información de SUN y EFE

