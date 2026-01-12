La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García , se dijo con rabia por la traición de Samuel “N”, funcionario de su gabinete, detenido por su presunta participación en el asesinato de su esposo Carlos Alberto Manzo Rodríguez , y advirtió, que el Ayuntamiento, no es un cheque en blanco.

Ante medios de comunicación, Quiroz García, enfatizó que el director de Relaciones Públicas y Protocolo no pertenecía al Movimiento del Sombrero.

Recordó que Samuel “N”, se incorporó al gabinete municipal de Carlos Manzo, luego de que le presentara su currículum, donde su mejor carta de presentación era haber trabajado en el Congreso de la Unión.

"Samuel no era una persona que pertenecía al movimiento. No inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al Ayuntamiento a trabajar con el Presidente municipal, una vez ya que se gana. Samuel pertenece a la Ciudad de México. Él llega y muestra su currículum. Yo estaba presente en esa ocasión. Él trabajaba anteriormente en la Cámara de Diputados. Era asesor de un diputado del PRI y es la carta de presentación que él da", recuerda la viuda de Manzo Rodríguez.

Grecia Quiroz, expuso, que en los primeros meses de trabajo, Samuel “N” dio resultados positivos, y se mostró como una persona atenta que generó tal confianza que "pues realmente si me preguntan a mí, yo no creería que hubiese sido parte de lo que sucedió".

Advirtió, que en el Movimiento del Sombrero no se permite la traición y que todos los detenidos involucrados en el homicidio de Manzo Rodríguez son ajenos a dicho grupo político independiente.

"Quienes han sido traidores, ustedes lo han visto, en dónde están en este momento. No pertenecen al movimiento. Es muy desagradable lo que pasó con esta persona porque en su momento Carlos le dio la confianza y le dio oportunidad de demostrar con trabajo y que desafortunadamente que haya demostrado una traición", dijo.

¿Quién fue Carlos Manzo Rodríguez?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, conocido popularmente como “El del Sombrero”, fue un líder social y político que rompió con el bipartidismo tradicional en Uruapan al ganar la presidencia municipal en 2024 por la vía independiente.

Su gestión se caracterizó por un discurso frontal contra la corrupción y el crimen organizado, utilizando su icónico sombrero y chaleco antibalas como símbolos de resistencia y cercanía con los sectores populares y campesinos de la región.

Carlos Manzo había denunciado amenazas previas y mantenía una postura de 'cero tolerancia' hacia los cárteles que operan en Michoacán. SUN/ ARCHIVO

Su asesinato, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en pleno centro de Uruapan, conmocionó a la opinión pública nacional y evidenció la vulnerabilidad de las autoridades locales. Manzo había denunciado amenazas previas y mantenía una postura de 'cero tolerancia' hacia los cárteles que operan en Michoacán, lo que lo convirtió en un objetivo de alto perfil para las organizaciones criminales que buscan el control territorial.

Antes de su mandato local, Manzo se desempeñó como diputado federal (2021-2024), donde inicialmente colaboró con Morena antes de distanciarse para formar su propio proyecto político. Su legado político es ahora la bandera de la actual administración encabezada por su viuda, Grecia Quiroz, quien busca mantener la gobernabilidad bajo los principios del movimiento ciudadano que él fundó.

¿Quién es Grecia Itzel Quiroz García?

Grecia Itzel Quiroz García asumió la presidencia municipal de Uruapan el 5 de noviembre de 2025 , designada por el Congreso de Michoacán para concluir el periodo constitucional 2024-2027 tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Anteriormente, se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF municipal, donde gestionaba programas de asistencia social, y cuenta con antecedentes laborales en la Cámara de Diputados federal, experiencia que la vincula al ámbito legislativo mencionado en la nota.

Su nombramiento fue respaldado por el Movimiento del Sombrero para garantizar la continuidad del proyecto independiente frente a la crisis de gobernabilidad desatada por el crimen. Quiroz ha tenido que enfrentar no solo el duelo personal, sino también la reestructuración de un gabinete infiltrado, como lo demuestra la reciente detención de colaboradores cercanos implicados en el homicidio de su predecesor.

En sus declaraciones recientes, Quiroz ha enfatizado la necesidad de depurar la administración pública y ha deslindado tajantemente a su movimiento político de los actos de traición cometidos por funcionarios como Samuel 'N'.

Su liderazgo se encuentra bajo el escrutinio público mientras intenta estabilizar un municipio asediado por la violencia y las disputas internas.

¿Cómo es el Movimiento del Sombrero?

El Movimiento del Sombrero, también conocido como La Sombreriza', es una organización política independiente surgida en Uruapan que logró derrotar a las estructuras partidistas tradicionales (incluyendo a Morena y la alianza opositora) en las elecciones de 2024.

Fundado por Carlos Manzo, el movimiento toma su nombre del sombrero de palma sahuayense que el fallecido alcalde utilizaba como símbolo de identidad regional, trabajo honesto y rechazo a los lujos de la clase política convencional.

Este grupo se define por su carácter ciudadano y su rechazo a las prácticas de corrupción y “amiguismo” típicas de los partidos históricos. La insistencia de Grecia Quiroz en que Samuel 'N' no pertenecía al movimiento es crucial para proteger la integridad moral del grupo, ya que su base electoral se construyó sobre la promesa de ser ajenos a los vicios del sistema político tradicional y a los pactos con la delincuencia.

Tras el magnicidio de su líder, el movimiento ha adoptado una postura de resistencia y exigencia de justicia, convirtiéndose en un actor clave en la política de Michoacán. La narrativa de 'traición' expuesta en la nota busca aislar a los elementos criminales infiltrados y reafirmar que el proyecto original de Manzo sigue vigente y limpio de complicidades.

