Las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo continúan avanzando. Tras una audiencia que se prolongó por varias horas, un juez de control resolvió iniciar proceso penal contra Samuel “N” y Josué “N”, señalados como presuntos participantes en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Durante la diligencia, el juez Luis Fernando Díaz Parra concluyó que existen pruebas suficientes para imputarlos por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Además, ordenó que ambos permanezcan en prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, las detenciones de Samuel “N” y Josué Eulogio “N”, alias “El Viejito”, se lograron mediante operativos realizados los días 8 y 9 de enero, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las indagatorias señalan que Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento de Uruapan, habría proporcionado información clave sobre el itinerario y los movimientos del alcalde el día del ataque. Dichos datos —incluidos horarios, desplazamientos y una fotografía tomada durante el “Festival de las Velas”, celebrado en el marco del Día de Muertos— fueron compartidos con Josué “N”, quien trabajaba como taxista.

La información obtenida habría sido enviada posteriormente a Jorge Armando “N”, identificado como el coordinador de la célula delictiva responsable de ejecutar el homicidio. Las investigaciones también revelan que Samuel “N” mantenía comunicación con Ramiro “N”, otro de los implicados en el caso.

Con estas capturas, aumenta el número de personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo. Entre los aprehendidos se encuentran Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como líder del grupo y autor intelectual; Ricardo “N”, encargado del traslado de los agresores; Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”, presunto reclutador; Gerardo “N”, colaborador de la célula criminal; Ramiro “N”, y Alejandro Baruc “N”, “K-OZ”, identificado como jefe de un grupo generador de violencia en la región. Durante uno de los operativos también fue detenida Flor “N”.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan integrando pruebas y deslindando responsabilidades.

