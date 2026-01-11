El pasado viernes, Yesenia Méndez, la secretaria particular de Carlos Manzo, anterior alcalde de Uruapan, y actual funcionaria en la administración de Grecia Quroz, fue detenida por su presunta implicación en el asesinato del edil. Te compartimos su mensajer en redes sociales tras comparecer ante el Ministerio Público local sobre la investigación por el homicidio del edil .

Luego de su detención por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán, Yesenia Méndez fue puesta en libertad la noche del viernes, luego de presentar su declaración de los hechos relacionados al magnicidio del pasado noviembre de 2025 en Uruapan durante el "Festival de las velas".

Yesenia sale caminando tras su detención

Pese a que no contaba con orden de aprehensión, autoridades federales reportaron a Yesenia Méndez como detenida en el Registro Nacional de Detenciones, donde se informó el lugar y hora de su supuesta captura, así como la autoridad en la que estaba a disposición. En el documento oficial se señala que la mujer fue detenida por elementos de la SSPC; que fue detenida en el despacho de la Presidencia municipal, en la colonia Centro de Uruapan , y se encontraba en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La mañana del pasadoe sábado, la ahora secretaria particular de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, colocó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló: " Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia ".

Publicación de la funcionaria tras su "liberación". IG / @yessy_mendez_

Cabe destacar que, pese a no contar con mandamiento judicial en su contra, la Fiscal de Michoacán nunca aclaró la calidad en la que Yesenia Méndez Rodríguez fue requerida y hasta el momento ninguna autoridad ni estatal ni municipal se ha pronunciado al respecto.

Los antecedentes de Méndez

Méndez Rodríguez fue secretaria particular del alcalde de Uruapan, asesinado en la plaza principal de Uruapan el 1 de noviembre. Posteriormente se quedó como encargada de despecho municipal hasta que Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue nombrada por el Congreso del estado como la presidenta municipal sustituta.

Hasta ahora, siete de los detenidos por este caso eran sus escoltas y están acusados de homicidio por omisión , mientras la Fiscalía estatal tiene pendiente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y jefe de escoltas de Manzo, quien logró darse a la fuga minutos antes del operativo en el que se arrestaron a los guardaespaldas.

