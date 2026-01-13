Sheinbaum explica la razón detrás del registro de celulares

Este martes 13 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó la razón detrás del registro de celulares en México: la Mandataria federal aseguró que esta acción que ya entró en vigor será para garantizar la seguridad, en tanto que rechazó que esta medida sea para vigilar a las personas.

En su conferencia "La Mañanera del Pueblo" de hoy en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum indicó que es la propia empresa telefónica la que hace el registro y responsable de cuidar la información.

"Entonces, para todos los que tienen teléfono celular, creo que son 158 millones, son más que la población, de teléfonos celulares en el país. El registro, que es muy importante para garantizar la seguridad, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica", dijo la Presidenta.

"Y si hay un delito", siguió, "entonces las áreas correspondientes, de seguridad o de procuración de justicia, solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito. Quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía", refirió.

La Presidenta insistió en que la autoridad solamente tiene acceso a la información si con el dispositivo móvil se cometió un delito como extorsión o fraude.

�� Claudia Sheinbaum aseguró que el registro de vinculación de los 158 millones de teléfonos celulares en México “no tiene nada que ver con vigilancia”.



Explicó que la información solo puede solicitarse en caso de un delito y a petición de las autoridades, mientras que el… pic.twitter.com/gGXt7z4u1M — Azucena Uresti (@azucenau) January 13, 2026

¿Qué es y hasta cuándo se deben registrar los celulares?

El registro obligatorio de líneas celulares en México debe completarse entre el 9 de enero y el 30 de junio de 2026. Este trámite puede realizarse tanto en los centros de atención a clientes como a través de las plataformas digitales de las compañías telefónicas.

Para efectuar el registro, los usuarios deberán presentar su identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

De acuerdo con la disposición oficial, las líneas móviles que no hayan sido registradas serán suspendidas a partir del 1 de julio de 2026.

