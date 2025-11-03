El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que todavía no se ha identificado al autor material del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sin embargo, éste podría ser un menor de edad de 17 años o tener entre 18 y 19 años.

En una conferencia de prensa, el Gobierno del Estado de Michoacán dio a conocer una serie de imágenes y videos, en los que se observa al joven, que se señala como el presunto asesino, llegando a los comercios del centro de Uruapan la noche del sábado 1 de noviembre vestido con una camiseta negra.

Posteriormente se pone una sudadera blanca, que es con la que comete el crimen.

En las imágenes presentadas se observa al presunto agresor acercándose entre la multitud al lugar donde se encontraba el alcalde Carlos Manzo, al cual le disparó en siete ocasiones.

El fiscal también presentó una imagen del arma utilizada en el asesinato, la cual señaló que está involucrada en un doble homicidio, el 16 de octubre, y en otro ataque, del 23 de octubre, donde murió otra persona.

Mencionó que hasta esta mañana no se había identificado al agresor y tampoco había sido reclamado su cuerpo. También se presentaron fotos con los tatuajes que tiene.

Durante la conferencia de prensa se presentaron una serie de videos en los que se ve al agresor moverse entre la multitud y acercarse al alcalde, hasta que queda a una corta distancia y le dispara. Posteriormente se ve a la gente corriendo y el hombre es abatido metros adelante.

Señaló que en este homicidio participaron al menos dos personas, entre ellas el autor material.

El fiscal precisó que el ejecutor de los hechos se hospedó ese mismo día del asesinato en un hotel del centro de Uruapan.

MV