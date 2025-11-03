La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia matutina de este lunes, que en el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo "no habrá impunidad", esto al reiterar su condena por el "cobarde" y "vil" homicidio.

Sheinbaum expresó sus condolencias a la familia y seres queridos, además dijo que no se dejarán solas a las personas de Michoacán.

La Mandataria acusó a la oposición de "buitres" ante el caso y culpó a la "guerra contra el narco" del expresidente panista Felipe Calderón.

Indicó que siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán, con apoyo del gobierno federal, además de las detenciones que se hicieron al momento del ataque contra Manzo.

"No habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con todos los responsables, no solo con los materiales", dijo Sheinbaum.

Expresó que "la fuerza del Estado es la justicia" y a quienes piden la militarización y la guerra, la Mandataria federal les dijo que "eso no funciona": "Fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán".

Destacó que su estrategia de seguridad es la cero impunidad, la justicia y la atención a las causas , así como la presencia e inteligencia.

Te puede interesar: Reportan desaparición del ex presidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán

"¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Qué regrese García Luna? ¿La intervención? Eso no llega a ningún, lado. Vamos a reforzar Michoacán y otros estados, pero fortaleciendo la presencia, inteligencia, cero impunidad", declaró la Presidenta.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV