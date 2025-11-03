Quién es Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo que exige justicia

Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el sábado 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de Muertos, Grecia Quiroz, esposa del edil, emitió un mensaje en el que destacó su lucha y aseguró que continuará con su legado.

¿Quién es Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo?

Grecia Itzel Quiroz García, al igual que su esposo, incursionó en la vida política de Michoacán. Aunque su información personal —más allá de la familia con dos hijos que formó con Manzo— no es de dominio público, se sabe que en 2024 buscó ser diputada local por el distrito 20 de Uruapan Sur.

Te puede interesar: Harfuch descarta indicios de nexos de escoltas de Manzo con el crimen organizado

Actualmente, Quiroz se desempeña como presidenta honoraria del DIF Municipal de Uruapan. En este cargo, la viuda se encarga de gestionar apoyos para los grupos vulnerables de la localidad. Tras recibir el nombramiento directamente de su esposo, Grecia lo acompañó durante los últimos meses en diversos eventos públicos en beneficio del pueblo de Uruapan.

Grecia Quiroz y sus hijos se encontraban en el lugar donde fue abatido a balazos Carlos Manzo la noche del sábado 1 de noviembre. Tras el ataque, el alcalde fue trasladado a un hospital; sin embargo, murió a causa de las heridas de bala.

Durante el homenaje póstumo realizado la tarde del domingo 2 de noviembre en la plaza principal de la ciudad, Quiroz García pidió entre lágrimas a los seguidores de Manzo defender su legado “con uñas y dientes”:

“Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él (Manzo) le hubiese gustado; que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria, porque él hubiera sido el mejor presidente de México” , dijo ante el féretro.

Asimismo, aseguró que seguirá adelante con la organización independiente que impulsó su esposo, conocida como el Movimiento del Sombrero.

“Hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida, porque sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento: desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería, pero que hoy truncaron ese camino. Pero, como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su luz, no apagarán esta lucha… Seguiremos luchando junto con el Movimiento del Sombrero”, expresó ante los presentes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

