Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de noviembre 2025

A través de su cuenta oficial de X, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, difundió el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Los depósitos de acuerdo con la información se realizarán desde hoy 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran: la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para personas con Discapacidad, apoyo a Madres Trabajadoras y de Sembrando Vida.

Ariadna Montiel recuerda que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ejemplo para hoy lunes 3 de noviembre reciben su depósito quienes inician con la letra “A” en su primer apellido.

Aquí te compartimos el calendario completo para el resto del mes:

ESPECIAL

Te puede interesar: Licencia de conducir: No necesitarás volver a renovarla si haces esto

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV