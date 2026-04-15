Canícula 2026: ¿Cuándo inicia el calor extremo en México y en qué Estados será más fuerte?

La temporada de calor en México comienza a intensificarse conforme avanza la primavera hacia el verano, y aunque para muchos esto significa vacaciones, días de playa y cielos despejados , también marca la llegada de uno de los periodos más extremos del año: la canícula.

Este fenómeno climático, ampliamente reconocido por sus efectos en gran parte del país, no solo eleva las temperaturas, sino que también modifica las condiciones atmosféricas, impactando la vida cotidiana, la salud y hasta las actividades económicas.

¿Qué es la canícula?

De acuerdo con el Gobierno de México, la canícula es un evento climático que ocurre durante el verano y se distingue por una disminución considerable —o incluso ausencia— de lluvias, acompañada de un aumento significativo en las temperaturas.

Durante este periodo, es común que los termómetros superen los 37 grados en varias regiones del país. A esto se suman cielos despejados, mayor radiación solar y un ambiente seco que intensifica la sensación de calor, generando condiciones de calor extremo.

La canícula suele presentarse semanas después del solsticio de verano, que ocurre cada año alrededor del 21 de junio , lo que marca el inicio de una etapa crítica en términos climáticos.

¿Cuándo inicia la canícula en México?

Aunque es un fenómeno recurrente, la canícula no tiene una fecha exacta de inicio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que, por lo general, comienza durante las primeras semanas de julio y se extiende hasta agosto.

Para este 2026, especialistas estiman que podría iniciar a mediados de julio, aunque esto puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de cada región. Como referencia, en 2025 su llegada se registró desde el 3 de julio.

¿Cuánto dura la canícula?

En promedio, la canícula tiene una duración de entre 20 y 40 días. Sin embargo, este periodo puede alargarse o acortarse dependiendo de factores como la ubicación geográfica y los patrones climáticos locales.

En algunas zonas del país, las condiciones de calor extremo pueden persistir incluso más allá de este lapso, especialmente en regiones donde las lluvias son escasas durante el verano.

¿Qué Estados serán los más afectados?

Aunque sus efectos se perciben en gran parte del territorio nacional, hay Estados donde la canícula suele impactar con mayor intensidad. Entre ellos se encuentran: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

En estas entidades, el incremento de temperatura y la falta de lluvias pueden generar sequías, afectaciones en cultivos, escasez de agua y riesgos a la salud como golpes de calor o deshidratación.

Más allá de ser una temporada de altas temperaturas, la canícula representa un reto importante para la población y las autoridades. La combinación de calor extremo y baja humedad puede tener consecuencias significativas, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Ante este panorama, especialistas recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y estar atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

Con la próxima llegada del verano cada vez más cerca, todo apunta a que el país deberá prepararse nuevamente para enfrentar este fenómeno, que año con año recuerda la intensidad del clima en México y la importancia de tomar medidas preventivas.

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