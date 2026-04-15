En la Ciudad de México (CDMX) se ha registrado una reducción en la cantidad de contagios diarios confirmados con 67% de la población de 0 a 49 años vacunada contra el sarampión . Estos pasaron de un promedio de 10 en marzo pasado a seis en lo que va de abril.

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Así lo confirmó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, quien advirtió que el hecho de tener una parte considerable de la población vacunada no significa bajar la guardia.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria dio a conocer que desde que inició el brote a la fecha, en la capital se han notificado 806 casos de sarampión . De estos casos, 111 son residentes del Estado de México. La cifra de defunciones se mantiene en dos confirmadas.

Contagios repercuten más en personas entre 25 y 39 años

Explicó que la mayor cantidad de contagios se ha registrado en personas de entre 25 y 39 años, y en 69% de los casos no tenían antecedente vacunal.

Un promedio diario de 10 mil personas vacunadas contra sarampión; en la CDMX se había "logrado el objetivo de la vacunación" y se había conseguido un nivel de inmunidad "importante" entre la población, de acuerdo con la secretaria de Salud.

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Baja de contagios de sarampión: son positivos

El 24 de febrero, Nadine Gasman precisó que la meta de vacunación para alcanzar la inmunidad en la CDMX era de 2 millones 40 mil dosis aplicadas. Hasta entonces, se habían suministrado un millón 461 mil 592. Mientras que para el 1 de abril se habían superado los 2 millones.

Si bien los resultados de la disminución de contagios de sarampión son positivos, es preciso decir que, para continuar con cifras bajas, las autoridades deben mantener y fortalecer las debidas medidas de prevención para evitar la propagación del virus; especialmente en eventos masivos donde se corre más riesgo de contagios, tal es el ejemplo del próximo Mundial 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio. Entre las sedes que formarán parte de este torneo se encuentra Ciudad de México.

Piden no bajar la guardia por el sarampión ante el Mundial 2026

A un par de meses del Mundial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que pedirá que quienes vengan a la Copa del Mundo "estén vacunados".

Para ello, pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir los comunicados necesarios y solicitará a sus embajadas "para que los que acudan al Mundial, de todas partes del mundo, puedan aplicarse la vacuna".

Además, aseguró que se continuará con la vacunación durante toda la justa deportiva.

La fecha para el Mundial 2026 se acerca, por lo que las autoridades se preparan para proteger a la población como a los turistas, sobre todo en temas de salud. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud está integrada por 35 países de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Recomienda a los países incrementar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante búsquedas activas de casos, a fin de detectar oportunamente la presencia o ausencia de transmisión del sarampión.

Asimismo la OPS recomienda fortalecer la vacunación de viajeros, incluyendo el desarrollo de información actualizada así como la disponibilidad de puntos de vacunación que facilitan el acceso de la población a la inmunización.

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