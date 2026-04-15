Viviendas para el Bienestar: Requisitos para obtener la casa propia en abril 2026

Conseguir una vivienda propia podría estar más cerca para miles de familias mexicanas durante abril de 2026. El programa Vivienda para el Bienestar mantiene abierta la posibilidad de acceder a una casa para quienes perciben bajos ingresos, pero los requisitos cambian dependiendo de si el solicitante cotiza en Infonavit, Fovissste o no cuenta con seguridad social.Aunque el plan está dirigido principalmente a personas que ganan hasta dos salarios mínimos al mes, no todos los aspirantes pueden registrarse de la misma manera. Las autoridades han establecido distintas rutas de acceso y criterios específicos para priorizar a los sectores más vulnerables. Por ello, antes de iniciar cualquier trámite, es importante identificar a qué grupo pertenece cada solicitante y qué documentos deberá presentar.El Programa de Vivienda para el Bienestar busca reducir el rezago habitacional en México mediante la construcción, mejoramiento y financiamiento de viviendas. La meta es facilitar el acceso a una casa digna a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, especialmente a quienes históricamente han enfrentado más dificultades para comprar una vivienda.Las personas afiliadas al Infonavit podrán acceder al programa siempre que cumplan con los siguientes requisitos:Además, los trabajadores deberán revisar que sus datos estén actualizados en la plataforma del instituto, ya que el proceso de selección podría depender de la información registrada por el patrón y de las aportaciones acumuladas.Quienes laboran en el sector público también pueden aspirar a una vivienda a través de Fovissste. Para ello deben:Ser trabajadores del Estado en activo.En este caso, las autoridades recomiendan revisar con anticipación el historial de aportaciones, ya que cualquier inconsistencia podría retrasar el trámite.Las personas que no cotizan ni en Infonavit ni en Fovissste también pueden participar en el programa mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).Para ser consideradas deberán cumplir con estos requisitos:Además, deberán presentar documentos básicos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y comprobantes de ingresos.Las autoridades federales han insistido en que el registro para Vivienda para el Bienestar es gratuito y únicamente se realiza a través de canales oficiales. Ninguna persona, gestor o intermediario puede garantizar una vivienda a cambio de dinero.Durante abril de 2026, los interesados deberán mantenerse atentos a las convocatorias de Infonavit, Fovissste y Conavi, ya que las fechas de registro, prerregistro y entrega de documentos pueden variar dependiendo del estado y del tipo de apoyo.También se prevé que el programa continúe priorizando las zonas con mayor rezago habitacional, por lo que las familias que vivan en municipios con altos índices de marginación podrían tener preferencia.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA