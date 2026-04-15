El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) atraviesa actualmente una de las semanas más calurosas y secas de este mes de abril, generando incomodidad entre los ciudadanos. Sin embargo, el panorama atmosférico está por cambiar drásticamente, trayendo consigo un fenómeno que muchos tapatíos ya comenzaban a extrañar tras semanas de sol implacable y la posibilidad de que se asomen las lluvias en la ciudad.

De acuerdo con los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas dominarán por completo la primera mitad de la presente semana . Se espera que los termómetros alcancen hasta los 34 grados centígrados en las zonas más urbanizadas, manteniendo un ambiente sofocante desde el mediodía hasta el atardecer.

A pesar de este inicio de semana tan caluroso, la gran sorpresa meteorológica llegará justo a tiempo para el cierre del fin de semana. Este cambio repentino en las condiciones climáticas terminará alterando la rutina de los tapatíos que buscan un respiro del sol y que ya tenían planes al aire libre.

¿Cuándo lloverá exactamente en la ciudad y qué zonas serán las más afectadas?

Los modelos climáticos más precisos apuntan a que el próximo domingo 19 de abril se registrarán las primeras lluvias ligeras en la región centro de Jalisco . Existe una probabilidad del 25 por ciento de precipitaciones durante la tarde, lo que ayudará a mitigar ligeramente la sensación térmica acumulada en el pavimento.

Esta tendencia de precipitaciones no será un evento aislado, ya que se intensificará notablemente para el lunes 20 de abril . Durante el inicio de la próxima semana, la posibilidad de lluvia alcanza hasta un 65 por ciento en horario nocturno, marcando el regreso temporal de la humedad a nuestra ciudad.

Ante este escenario, los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara sugieren a la población no guardar los paraguas ni los impermeables. Estas condiciones de nubosidad y lluvia traerán consigo un ligero pero muy bienvenido descenso térmico que beneficiará a toda la zona metropolitana.

Específicamente para el día lunes, la temperatura máxima bajará a los 31 grados centígrados, un alivio comparado con los días previos. Mientras tanto, la temperatura mínima se mantendrá en unos frescos 16 grados centígrados durante la madrugada, brindando un ambiente mucho más propicio para el descanso nocturno de los ciudadanos.

El calor extremo no da tregua en los días previos a la lluvia

Antes de que lleguen las ansiadas gotas de lluvia a refrescar las calles, los habitantes de municipios densamente poblados como Zapopan y Tlaquepaque deberán tener paciencia. Durante estos días previos, tendrán que soportar un ambiente sumamente seco, con ráfagas de viento cálido que levantarán polvo en diversas zonas de la ciudad.

Entre este miércoles 15 y el sábado 18 de abril, el termómetro se mantendrá implacable y no bajará de los 33 grados en su punto máximo . Este pico de calor se sentirá con mayor intensidad, especialmente en la franja horaria que va desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Sumado a las altas temperaturas, la humedad relativa se mantendrá por debajo del 20 por ciento en gran parte del territorio tapatío. Esta combinación de factores incrementa drásticamente la sensación de bochorno, eleva el riesgo de deshidratación rápida y contribuye a una mala calidad del aire por la acumulación de contaminantes.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir al cambiante clima tapatío esta semana

Primer tip: Si planeas una escapada de fin de semana al Lago de Chapala o tienes agendadas actividades al aire libre, es vital mantener una hidratación constante. Los médicos recomiendan beber agua natural de forma regular durante todo el día, incluso si no tienes sensación de sed, para evitar un golpe de calor.

Segundo tip: Además de la hidratación, resulta absolutamente indispensable el uso de protección solar con un factor FPS 50+ para cuidar tu piel. Complementa tu cuidado utilizando gorra, ropa de colores claros y gafas oscuras si necesitas salir a la calle durante las horas de mayor radiación ultravioleta en la capital de Jalisco.

Tercer tip: Finalmente, si tienes eventos programados para el domingo, considera tener un plan de respaldo bajo techo para la tarde. Mantente siempre atento a las actualizaciones diarias de El Informador para conocer cualquier cambio de último momento en el radar meteorológico y evitar que la sorpresiva lluvia arruine tu fin de semana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN e IAM

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