El clima en nuestro país no da tregua alguna. De acuerdo con el reporte más reciente y detallado emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 15 de abril de 2026 estará marcado por una intensa dualidad atmosférica que afectará directamente a millones de mexicanos en diversas regiones, obligando a la población a tomar medidas preventivas inmediatas.

Por un lado, una implacable onda de calor mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, castigando severamente a varias entidades . Las temperaturas máximas oscilarán peligrosamente entre los 40 y 45 grados Celsius en estados como Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y el sur de Jalisco, donde el sol será el protagonista indiscutible del día.

En marcado contraste, el norte de la República Mexicana experimentará condiciones climáticas severas debido a la violenta interacción del Frente Frío 44 con una línea seca y la corriente en chorro subtropical . Este choque térmico de gran magnitud es el responsable directo de la inestabilidad que encenderá las alertas meteorológicas durante las próximas horas en toda la franja fronteriza.

¿Dónde lloverá y dónde se esperan torbellinos?

Si vives en el norte del país, debes extremar precauciones desde las primeras horas del día. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido de manera urgente sobre la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas , fenómenos que estarán acompañados de rachas de viento destructivas que alcanzarán entre 50 y 70 km/h.

Además de los vientos amenazantes, estos mismos estados norteños, junto con San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas, registrarán intervalos de chubascos que podrían dejar acumulaciones significativas de 5 a 25 milímetros de agua. Las autoridades advierten que estas precipitaciones vendrán acompañadas de fuertes descargas eléctricas y la posible caída de granizo durante la tarde y noche.

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Para el centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico meteorológico indica lluvias aisladas y chubascos vespertinos que podrían complicar el tránsito vehicular. El constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, así como del Golfo de México y el Mar Caribe, será el combustible perfecto para detonar estas precipitaciones intermitentes.

Para que el clima no arruine tu jornada, aquí tienes una lista de puntos clave o 'tips' rápidos:

1) Lleva siempre contigo una botella de agua y mantente hidratado si estás en el occidente o sur del país.

2) Evita estacionar tu automóvil bajo árboles o anuncios espectaculares en el norte debido a los vientos fuertes.

3) Carga un impermeable ligero o paraguas si resides en el centro o Valle de México.

4) Mantente atento a los avisos oficiales de Protección Civil si te encuentras en zonas con alerta de torbellinos.

El pronóstico para Guadalajara y el occidente del país

Para este miércoles, la capital de Jalisco y toda la región occidente enfrentarán un ambiente sumamente caluroso y seco , por lo que la hidratación constante será tu mejor aliada para evitar golpes de calor.

Las temperaturas en el sur y suroeste del estado de Jalisco alcanzarán los sofocantes 45 grados Celsius, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara se espera un cielo parcialmente nublado. Afortunadamente, se registrarán rachas de viento que podrían llegar a los 40 km/h, refrescando ligeramente la pesada sensación térmica durante las horas de mayor insolación por la tarde.

A pesar de la presencia de nubosidad dispersa, la probabilidad de lluvia en la zona metropolitana tapatía es prácticamente nula para esta jornada. Sin embargo, el índice de radiación ultravioleta estará operando en sus niveles máximos, por lo que el uso de protector solar de amplio espectro, gorras y gafas oscuras es estrictamente necesario si realizarás cualquier tipo de actividad al aire libre.

¿Por qué ocurren estos fenómenos simultáneos?

La respuesta científica a esta enorme complejidad atmosférica radica en la actual transición estacional que atraviesa el hemisferio. Durante el mes de abril, es sumamente común que los últimos sistemas frontales de la temporada invernal choquen de frente con las primeras y agresivas ondas de calor de la primavera, generando un verdadero campo de batalla meteorológico sobre el territorio mexicano.

Este miércoles 15 de abril de 2026 es un claro y contundente ejemplo de cómo el cambio de estación desata fenómenos naturales extremos de forma simultánea. Te invitamos a mantenerte siempre informado a través de los canales oficiales y no olvides compartir esta valiosa información con tus familiares y amigos para que todos estén prevenidos ante los repentinos caprichos del clima.

ESPECIAL / SMN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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