Recientemente, durante los trabajos del construcción del tren México-Querétaro, se encontraron 16 elementos petrograbados y pinturas rupestres , en el Sitio 77, El Venado, en el cerro con el mismo nombre. Dichos hallazgos se ubican, específicamente, en zonas cercanas al río Tula y la presa La Requena, entre comunidades de Atotonilco de Tula y Tepeji del Río.

Debido a los descubrimientos, la Presidente Claudia Sheinbaum anunció en octubre pasado que tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como la Defensa, acordaron modificar la ruta de la construcción del tren, con la finalidad de conservar el sitio patrimonial.

Las pinturas rupestres están conformadas por figuras humanas, animales y también símbolos. Varias de ellas tienen rasgos parecidos a los de Tláloc y otras muestran personajes que portan escudos, además de la posible representación de un venado y franjas y trazos que podrían ser símbolos alusivos a desastres naturales.

¿De qué años datan las representaciones?

De acuerdo con especialistas y antropólogos, dichas pinturas podrían corresponder a la época prehispánica, con más de 4 mil años de existencia. Sin embargo, otros de los trazos podrían datar del periodo Posclásico, del 900 al 1521 a.C., lo que deja ver las ocupaciones de poblaciones en diferentes momentos de la historia en nuestro país.

El arqueólogo del INAH, Abel José Romero, manifestó que: "Aquí en el acantilado tenemos aproximadamente entre 12 petrograbados y pinturas rupestres. Aquí más o menos tenemos nueve y hay otros tres en otra zona. Podemos observar varias pinturas rupestres que varían de temporalidad. Todavía no tenemos bien definida la temporalidad, pero podemos observar figuras que son muy prehispánicas y quizás también prehistóricas".

Aunado a ello, explicó las características de los trazos en los que se basan para identificar su temporalidad: “Lo prehispánico, en un estimado, estamos fechándolo alrededor del posclásico, esto debido a sus figuras, al proceso estilístico. Mientras lo prehistórico, ahí necesitamos hacer más estudios, pero posiblemente son antes de lo prehispánico”.

Estas son las técnicas de las pinturas

El experto manifiesta que, en los grabados, la técnica predominante es el puntillismo. Por su parte, las pinturas están realizadas con pigmentos minerales y vegetales, y sorprende saber que, a pesar del paso del tiempo, la mayoría de las figuras se encuentran conservadas en buen estado.

“Ahorita lo que estamos haciendo es, primero, un registro fotográfico y fotogramétrico. ¿Para qué? Para poder estudiar más o menos qué tipo de pinturas son, a qué están haciendo referencia, qué quieren representar posiblemente y también fecharlas, comparándolas con otras pinturas que se han encontrado en la región. El estado de Hidalgo es muy rico en pinturas rupestres y petrograbados, entonces hay una bibliografía muy amplia con la que se pueden hacer comparaciones”, declaró.

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