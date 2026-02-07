Cáncer en México: 5 hábitos urgentes para salvar tu vida

El cáncer es una enfermedad que suele ser grave cuando no se detecta a tiempo. Por eso es importante echar mano de herramientas para prevenirlo. Estas son algunas medidas de prevención:

En México, el cáncer sigue representando uno de los principales retos de salud para la población. De acuerdo con el Inegi, más de 91 mil personas mueren al año por esta enfermedad, que afecta principalmente a adultos mayores y mujeres de todas las edades.

Esta cifra no solo refleja el impacto en la salud y bienestar de los mexicanos, sino que también resalta la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, cuidado y detección temprana en todas sus etapas.

“Aunque el cáncer puede presentarse a cualquier edad, existen factores que generan mayor riesgo para la población como el envejecimiento, la falta de prevención, la genética y una menor capacidad del cuerpo para reparar las células con el paso del tiempo. Para ello es fundamental no solo hacer conciencia sobre la detección temprana y los chequeos continuos, sino también comenzar a adoptar hábitos más saludables que pueden marcar una gran diferencia”, mencionó el Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec y experto en metabolismo humano.

Se estima que las personas mayores de 80 años son las más afectadas por las tasas de mortalidad de este padecimiento , sin embargo, las medidas de prevención deben implementarse a cualquier edad para tener una mejor calidad de vida. Entre ellas se encuentran:

Priorizar un descanso de calidad : Dormir menos de siete horas al día puede afectar la manera en que funcionan los procesos hormonales y ralentizar la reparación celular. Es necesario tener un descanso adecuado para tener mayor energía y fortalecer el sistema inmunológico.

Mejora los niveles de glutatión : El glutatión es uno de los antioxidantes naturales más importantes del organismo y juega un papel fundamental en la desintoxicación celular y la protección contra el daño oxidativo, procesos que están directamente relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas, tales como el cáncer. Con el envejecimiento, los niveles de esta molécula disminuyen, por lo que es importante incentivar su aumento a través de precursores que incentiven su producción natural, tales como Immunocal Platinum, que además puede mejorar la calidad de vida en general.

Cuidar la salud digestiva : Una microbiota intestinal equilibrada puede favorecer el funcionamiento del sistema inmunológico para fortalecer las defensas. Se recomienda incluir alimentos ricos en fibra, fermentados y reducir la ingesta de comida ultraprocesada y con exceso de azúcares que promuevan la inflamación.

Mejorar el manejo del estrés : Aunque el estrés no causa cáncer de manera directa, sí puede presentarse como un factor de riesgo, pues de manera sostenida, puede debilitar al sistema inmunológico, haciéndolo vulnerable frente a enfermedades y agentes externos. Implementar prácticas como ejercicios de respiración, meditación y pausas activas pueden impactar positivamente en la salud física y mental.

Prevenir a través de consultas : La cultura de la prevención en México aún tiene un largo camino por recorrer, sin embargo, a través de pequeñas acciones es posible realizar cambios en la salud del país. Es indispensable acudir al médico de manera periódica para descartar malestares y prevenir el desarrollo de enfermedades invasivas. La prevención ya no debe ser vista como un deber, sino como un hábito.

“Ante un panorama donde miles de familias mexicanas se ven afectadas cada año, fortalecer la prevención, la alimentación, la educación en salud y la detección temprana se vuelve una prioridad nacional. El cáncer no distingue edad, pero actuar a tiempo puede cambiar el rumbo de la enfermedad y salvar vidas”, finalizó el Dr. Palafox.

