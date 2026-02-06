Avisan de multas a estos conductores de Guadalajara

Ir al volante de un automóvil en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es una práctica que requiere evitar cualquier tipo de distracción a fin de evitar un siniestro, es por eso que algunas costumbres son sancionadas por la ley justamente para prevenir los accidentes, como usar el teléfono celular, incluso en un alto de un semáforo.

Manejar es una acción que requiere concentración y responsabilidad. Cualquier distracción puede desencadenar un accidente con consecuencias graves , no sólo para el conductor sino para transeúntes u otros automovilistas. Por eso, el uso del celular, como otros distractores, está estrictamente prohibido .

Está prohibido usar el celular en un alto

El Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe el uso del celular mientras se conduce, incluso si el vehículo está detenido en un semáforo . Es importante recordar que la infracción puede superar los dos mil pesos, dependiendo del municipio y del tipo de falta.

Aunque no existe un operativo específico para detectar esta conducta, los agentes de la Policía Vial están instruidos para sancionar a quienes incurran en ella .

Durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se había aplicado 13 mil 579 multas a conductores por usar el celular mientras manejaban.

Multas por usar el celular mientras se conduce

Nadia Hernández iba rumbo al Mercado del Mar, sobre Avenida Juan Pablo II, cuando una patrulla de la Policía Vial le pidió detenerse. Eran las 11:00 de la mañana y el tráfico fluía con normalidad. Al orillarse frente a un taller, Nadia estaba segura de que no había cometido ninguna infracción: llevaba el cinturón puesto, no rebasaba el límite de velocidad y respetó todos los señalamientos. Sin embargo, los agentes le explicaron que había sido sorprendida mirando el celular mientras esperaba el cambio de luz en el semáforo del cruce con Boulevard del Rodeo.

“Fue una multota de dos mil pesos por ver el celular. O sea, me infraccionaron por ver el celular 10 segundos como máximo”, relató. Explicó que estaba detenida en la luz roja, momento en que aprovechó para contestar un mensaje de trabajo y cambiar la canción de su playlist. “La verdad sí cambió a verde y no me di cuenta, un carro atrás me pitó, pero siempre pasa eso y no me ha tocado ver que infraccionen a los demás”.

Nadia reconoció que, como muchos automovilistas, suele revisar el teléfono cuando el vehículo está detenido. “Sí fue un descuido, ya me quedó de lección. Ahora sólo echo un ojo a las notificaciones, y si no es algo urgente, las dejo hasta llegar a mi destino. No me vayan a multar otra vez por ver el celular tres segundos”, comentó entre risas, aunque aún inconforme por lo elevado de la sanción.

