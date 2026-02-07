Las parejas enfrentan retos en la cotidianidad con relación a la comunicación asertiva y el estímulo del amor, pero además, la dinámica actual que privilegia el placer momentáneo y el no esfuerzo por el bienestar del otro, estimulan que los vínculos se desvanezcan con fragilidad. ¿Qué está pasando?

"Hoy en día las relaciones se nos escapan de las manos", con este enfoque filosófico - y quizá algo pesimista - juzga el sociólogo Zygmunt Bauman el amor en la era de la posmodernidad. Con la creciente convicción de que el cambio es la única certeza, el autor critica con dureza la fragilidad de las relaciones actuales. Pero, ¿Qué piensan las mexicanas, que viven en primera persona el amor moderno, sobre esta posible liquidez de las relaciones?

La app adopte entrevistó a cientos de mujeres mexicanas para entender si las ideas de Bauman se reflejan en la vida romántica de la mayoría. Aunque seis de cada diez entrevistadas creen que el amor debería ser algo increíble y duradero, el 73% afirma haber sentido ya una falta de compromiso por parte de la otra persona .

La era del "amor líquido"

Para Bauman, el "amor líquido" es precisamente ese deseo de experimentar el afecto sin compromiso, con el objetivo de mantener los vínculos de forma fluida. El 76% de las mujeres entrevistadas dice haber estado ya en una relación en la que la otra persona buscaba solamente diversión. Sin embargo, el 63% también admitió haber estado en una relación con el único fin de divertirse de alguna manera .

Así lo demuestra también un estudio publicado por la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. El análisis de varios individuos descubrió que la constante abundancia de opciones disponibles hace que las personas se arrepientan de las elecciones realizadas, porque sienten que siempre pueden encontrar alguien mejor .

Sin embargo, esto no significa que no se pueda encontrar el verdadero amor. Lo cierto es que, según varios psicólogos sociales, siempre habrá personas a las que les cueste invertir en una relación.

La difícil tarea de lograr una relación duradera

El miedo a perder su libertad fue la respuesta del 61% de las encuestadas, cuando se les pidió que explicaran por qué no profundizan en sus relaciones. Aunque solo el 27% considera que la falta de compromiso proviene de su parte.

No haber encontrado a "la persona adecuada" fue la justificación que el 53% de las mujeres mexicanas dieron al hecho de no haber tenido relaciones duraderas. Sin embargo, este mismo porcentaje afirmó que suele tener relaciones largas, lo que pone en entredicho el concepto de Bauman.

"Aunque es agradable y, a veces, necesario salir con personas diferentes para conocer gente nueva, nos damos cuenta de que, pasado cierto tiempo, muchos usuarios buscan la conexión más en forma de calidad que de cantidad", analiza Rocío Cardosa, project manager de la app adopte. "Por eso el slow-dating es lo que funciona en nuestra plataforma. Cuando se busca a alguien para algo duradero, tomarse el tiempo para conocer a la otra persona es la mejor opción".

Está claro que la evolución social y tecnológica ha transformado la forma en que las mexicanas buscan el amor, pero ciertamente no ha anulado el hecho de que todo ser humano necesita y desea amar y ser amado de forma - perdón por el juego de palabras - cada vez más sólida.

