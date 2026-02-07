Llegó febrero y con este, el fantástico Día del Amor y la Amistad; una oportunidad para conocer gente, reconectar con la idea de salir con alguien o simplemente abrirse a una conversación distinta. Sin embargo, los tiempos cambian y una de las formas modernas para conocer a otros es mediante aplicaciones de citas. Desde la mítica Tinder, hasta apps más de “nicho”, cierto es que, junto con el aumento de usuarios también crece la importancia de elegir aplicaciones confiables y seguras, que cuenten con todas las funciones pertinentes. Bajo este escenario, te mostramos algunas de las apps más recomendadas por la inteligencia artificial (IA). TinderTinder es la aplicación de citas con más usuarios activos en México, con aproximadamente 72% de la población de usuarios de apps de citas registrada en ella, según Profeco/Statista.Por qué destaca:Lo malo es que puede tener perfiles falsos o personas que no buscan compromisos serios; revisa fotos e información antes de interactuar.BumbleEn Bumble, solo las mujeres pueden iniciar la conversación en parejas heterosexuales, lo que puede reducir mensajes no deseados.Puntos clave:GrindrGrindr es la plataforma más popular entre personas gay, bisexual y queer.Ventajas importantes:Además, te permite reportar usuarios y bloquear contactos rápidamente.BadooEsta app es para personas que buscan un ambiente más social y casual o explorar conexiones sin que sea exclusivamente “romántico”.Ente sus ventajas está*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO