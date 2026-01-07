¿Cambiará la relación con EU? Sheinbaum se pronuncia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este miércoles 7 de enero sobre el estado que guardan las relaciones entre México y Estados Unidos, luego de la crisis que se vive en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro.

Sheinbaum reafirmó este martes que México continuará su relación con Estados Unidos "de manera responsable" , incluso ante las recientes tensiones diplomáticas derivadas de la intervención militar estadounidense en Venezuela, pero subrayó que la soberanía nacional es un principio que no está en negociación .

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su administración actuará con responsabilidad y firmeza en la política exterior con su vecino del norte , destacando que su mandato se basa en defender la soberanía del pueblo de México, proteger a la nación y avanzar en su desarrollo sin ceder ante presiones externas.

"Vamos a seguir como hasta ahora, de manera muy responsable, con los principios que tenemos, defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideramos que es mejor para el pueblo de México y para la nación", dijo la Mandataria.

Agregó: "Hay cosas que no son negociables, pero responsablemente hacemos… porque a mí me eligió el pueblo de México para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación", señaló, enfatizando que la defensa de la soberanía es un compromiso constitucional y ético.

La Presidenta también recordó que, aunque México mantiene una relación de cooperación y coordinación con Estados Unidos, esta no implica subordinación o acciones que comprometan la independencia del país .

"Con Estados Unidos colaboramos y nos coordinamos, pero nunca en una situación de subordinación", afirmó, reiterando que cada quien actúa en su territorio y que México no permitirá que se violen sus principios de autodeterminación.

OA