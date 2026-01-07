CFE: ¿Habrá descuento en el recibo a adultos mayores en 2026?

Ante las dudas recurrentes de los usuarios sobre posibles beneficios en el pago del servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró su postura respecto a la aplicación de descuentos especiales para adultos mayores durante 2026. La empresa reiteró que no existen programas diferenciados dirigidos a este sector de la población.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la CFE, actualmente no se otorgan descuentos específicos en el recibo de luz para adultos mayores, personas con discapacidad ni pensionados . Esta política se mantiene sin cambios, por lo que no se contempla la implementación de tarifas preferenciales exclusivas para estos grupos en el corto plazo.

La CFE explicó que el principal apoyo económico en el servicio eléctrico doméstico proviene del subsidio gubernamental aplicado a las tarifas residenciales. Este subsidio se integra de manera automática al cálculo del recibo, sin necesidad de que el usuario realice trámites adicionales o acredite alguna condición particular.

Dicho esquema de subsidio beneficia de forma general a todos los hogares con servicio doméstico, independientemente de la edad, situación laboral o condición social de los usuarios. El monto final a pagar depende del consumo registrado y de la tarifa aplicable en cada región del país.

En este contexto, la CFE recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales para evitar confusiones o desinformación sobre supuestos descuentos . Para 2026, la compañía subrayó que el esquema vigente continuará siendo el subsidio general a tarifas domésticas, sin descuentos adicionales para adultos mayores.

SV