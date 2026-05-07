Inegi: La inversión en México suma 17 meses de caídas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inversión fija bruta en México acumula 17 meses de descenso a tasa anual . Tan solo el pasado mes de febrero, este indicador cayó un 4.2 % interanual .

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.

Detalles del reporte del Inegi

Este dato del segundo mes de 2026 fue resultado de la contracción anual del 9.7 % en la maquinaria y equipo, pese a un avance del 1.1 % en la construcción, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se redujo un 5.4 % interanual y la pública subió un 3.5 por ciento.

¿Por qué ha disminuido la inversión en México?

La inversión retrocedió un 0.8 % en febrero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. Esto ocurrió por la disminución mensual del 2.3 % en la maquinaria y equipo, pese al avance del 0.1 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de ralentización que registró una caída del 0.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2026, aunque de forma anual tuvo un avance de 0.2 por ciento.

La inversión fija bruta de México cayó 6.7 % en 2025, después de haber crecido el 3.4 % en 2024 y de haberse disparado el 19.7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia, que provocó una contracción del 18.2 % en la inversión en 2020.

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