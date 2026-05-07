Inegi: La inversión en México suma 17 meses de caídas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inversión fija bruta en México acumula 17 meses de descenso a tasa anual. Tan solo el pasado mes de febrero, este indicador cayó un 4.2 % interanual.La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.Este dato del segundo mes de 2026 fue resultado de la contracción anual del 9.7 % en la maquinaria y equipo, pese a un avance del 1.1 % en la construcción, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.La inversión privada se redujo un 5.4 % interanual y la pública subió un 3.5 por ciento.La inversión retrocedió un 0.8 % en febrero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. Esto ocurrió por la disminución mensual del 2.3 % en la maquinaria y equipo, pese al avance del 0.1 % en la construcción.Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de ralentización que registró una caída del 0.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2026, aunque de forma anual tuvo un avance de 0.2 por ciento.La inversión fija bruta de México cayó 6.7 % en 2025, después de haber crecido el 3.4 % en 2024 y de haberse disparado el 19.7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia, que provocó una contracción del 18.2 % en la inversión en 2020.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF