Para entender por qué el jitomate y el chile han golpeado la economía familiar, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó este aumento de precios en México durante "La Mañanera" de este jueves, aclarando que, aunque la inflación general va a la baja, factores externos afectaron las cosechas . Desde Palacio Nacional, la Mandataria detalló que la menor disponibilidad de estos alimentos básicos responde a una combinación de problemas climáticos que mermaron la producción agrícola .

A pesar de este panorama, aseguró que en la última semana ya se ha registrado una ligera disminución en el costo del jitomate, brindando un poco de alivio a los consumidores que acuden diariamente a los mercados y tiendas de autoservicio.

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El impacto del clima y las plagas en tu comida

La principal razón de este fenómeno radica, según explicó la Presidenta, en una helada que azotó al estado de Florida, en Estados Unidos , lo que obligó al país vecino a incrementar sus importaciones de vegetales mexicanos al no obtener la producción que esperaban.

Sumado a esto, los cultivos nacionales sufrieron las afectaciones de una plaga que redujo la cosecha local de jitomate. Al haber menos producto disponible en el mercado y una mayor demanda internacional, las leyes de la oferta y la demanda provocaron que los costos se dispararan de forma inevitable .

¿Qué dice el Inegi sobre la inflación y los alimentos?

De acuerdo con el reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general anual rompió una racha de tres meses al alza, cerrando abril de 2026 en un 4.45 por ciento . Sin embargo, el informe confirma las palabras de la Mandataria, revelando que los productos con mayor incidencia al alza fueron precisamente el chile serrano, con un incremento mensual del 36.27 %, y el jitomate, que subió un 19.25 por ciento . En contraste, otros insumos básicos mostraron reducciones importantes que benefician el gasto diario, como el tomate verde, que bajó un 34.8 %; la electricidad, con un descenso del 14 %; el huevo, que cayó un 3.48 %; y el pollo, con una baja del 2.44 por ciento.

Medidas del Gobierno para frenar la especulación

Para evitar que intermediarios se aprovechen de esta escasez temporal, diversas dependencias del Gobierno de México han establecido mesas de trabajo permanentes con las principales centrales de abasto, comercializadoras y cadenas de supermercados en todo el país con el objetivo de vigilar de cerca el comportamiento del mercado y garantizar que no existan abusos en los precios finales al consumidor.

Además, Sheinbaum destacó que las políticas implementadas para controlar el costo de la gasolina y el diésel han sido fundamentales ; de no haber aplicado estos subsidios a los combustibles, la inflación nacional habría superado fácilmente la barrera del 10 %, encareciendo aún más el transporte y la distribución de todas las mercancías.

En este contexto económico, la titular del Ejecutivo también aprovechó para defender la labor del Banco de México (Banxico) y de su gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, ante las críticas recibidas por la reciente decisión de reducir la tasa de interés. La Presidenta argumentó que, aunque se registró un ligero repunte inflacionario en una quincena específica, la tendencia general ya es a la baja y el trabajo de la institución financiera ha sido excepcional. Subrayó que la disminución de las tasas de interés es una medida muy positiva para el país, ya que abarata el crédito, fomenta el consumo responsable y, sobre todo, reactiva la inversión productiva que genera empleos y desarrollo a nivel nacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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