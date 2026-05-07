Más allá del T-MEC: Los acuerdos clave entre México y Canadá que debes conocer hoy

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, inició una gira de trabajo fundamental para el futuro comercial de México, encabezando una delegación inédita de 240 empresas nacionales hacia Canadá con el objetivo de preparar el terreno para la próxima revisión del T-MEC.

Esta misión, que concentra sus actividades en las ciudades estratégicas de Toronto y Montreal, busca no solo expandir las exportaciones mexicanas, sino también consolidar un bloque norteamericano fuerte frente a las crecientes tensiones arancelarias globales. La iniciativa representa un paso proactivo del Gobierno de México para asegurar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan acceso directo a nuevos mercados internacionales, garantizando así la estabilidad económica del país y protegiendo los empleos locales ante la incertidumbre .

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Una delegación histórica y reuniones de alto calibre

Durante esta visita de alto nivel, la agenda oficial marca un encuentro decisivo con Dominic LeBlanc, ministro de Comercio y principal negociador canadiense, para alinear posturas y definir una estrategia conjunta de cara a la revisión del tratado trilateral programada para este año. Las autoridades de ambas naciones entienden que un acuerdo sólido es vital para mantener la competitividad de la región, por lo que estas negociaciones preliminares sirven para blindar los intereses comerciales compartidos . Acompañando al secretario, participan figuras clave como la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, y el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, quienes facilitarán el diálogo para promover alianzas que se traduzcan en inversión extranjera directa.

ESPECIAL

El enfoque corporativo de la misión es sumamente ambicioso, ya que incluye reuniones exclusivas con los directivos de gigantes industriales y financieros como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail y TC Energy. Estas mesas de trabajo no son meras formalidades; representan oportunidades reales para que la industria manufacturera, agroindustrial y de electromovilidad de México se integre más profundamente en las cadenas de suministro canadienses. Al sentarse a negociar con el Business Council of Canada, la delegación mexicana envía un mensaje claro: nuestro país está listo para escalar su capacidad productiva y ser un socio confiable en proyectos de infraestructura y tecnología de gran envergadura, lo que beneficiará directamente a la economía nacional.

La estrategia del Gobierno de México apunta a captar capital fresco a través de reuniones con instituciones financieras de peso pesado. Explorar oportunidades de financiamiento con fondos de inversión es una jugada maestra para impulsar sectores clave como la farmacéutica, las industrias creativas y la innovación tecnológica en diversas regiones de México. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en la posibilidad de que lleguen proyectos de desarrollo sustentable y modernización industrial a sus estados, generando un ecosistema económico mucho más resiliente y diversificado ante posibles crisis externas.

¿Por qué esta alianza define el futuro económico de México?

México demuestra liderazgo al anticiparse a la revisión del acuerdo comercial. Al fortalecer los lazos con Ottawa, la administración mexicana, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, reduce su dependencia exclusiva del mercado estadounidense, diversificando sus opciones y mejorando su poder de negociación en la mesa trilateral. Los compromisos adquiridos en Canadá sentarán las bases para las políticas industriales de la próxima década, garantizando el crecimiento sostenido y el bienestar social en un mundo altamente competitivo .

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FF