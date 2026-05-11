El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, desató una tormenta mediática este 11 de mayo de 2026 al intentar justificar el polémico recorte del ciclo escolar 2025-2026. Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) en la Ciudad de México, el funcionario enfrentó duras críticas por su propuesta inicial de adelantar las vacaciones de verano al 5 de junio.

Lejos de retractarse por completo ante los secretarios estatales, Delgado lanzó dardos contra el sistema tradicional y argumentó que las altas temperaturas y el Mundial de Futbol exigen medidas drásticas e inmediatas.

La frase que encendió el debate inmediato destacó su contundente afirmación de que "México no cabe en un solo calendario". Delgado defendió que el azote climático en regiones como Sonora, San Luis Potosí o Jalisco hace insostenible mantener a los estudiantes dentro de las aulas durante las semanas más calurosas del año.

Además, el titular de la SEP reconoció públicamente un error de cálculo político al admitir que "faltaron voces" en la toma de decisión original del 7 de mayo , excluyendo las preocupaciones legítimas de padres de familia y del magisterio disidente.

Escuelas como "estancias forzadas" y el ataque a la burocracia

El tono del debate subió de nivel cuando el funcionario calificó los últimos días del ciclo escolar como un periodo inútil para el aprendizaje efectivo . Delgado aseguró que, después del 15 de junio, los planteles educativos del país funcionan como una "estancia forzada" que solo sirve para cumplir con la pesada descarga administrativa. Según su visión, este tiempo muerto roba espacio valioso a la convivencia familiar y afecta directamente la salud mental de la niñez, desvirtuando el verdadero propósito pedagógico que promueve la Nueva Escuela Mexicana.

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Para rematar su postura frente a las autoridades educativas, el secretario criticó duramente a los sectores que exigen cumplir a rajatabla con el artículo 87 de la Ley General de Educación , el cual dicta un mínimo de 185 a 200 días efectivos de clases.

Delgado tachó esta exigencia legal como un "residuo de la visión tecnocrática" que reduce la educación a una simple estadística de permanencia en las aulas. Subrayó que la escuela representa un territorio de aprendizaje comunitario y no un lugar de resguardo infantil por mera conveniencia del mercado laboral.

¿Por qué la SEP intenta cambiar las reglas del juego ahora?

Esta crisis educativa estalla en un momento crítico para el país debido a la convergencia de dos factores inéditos: la crisis climática extrema y la compleja logística del Mundial de Futbol 2026.

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Las autoridades federales plantearon el recorte del calendario escolar como una solución rápida para evitar golpes de calor en miles de escuelas que carecen de infraestructura adecuada. También buscaron mitigar el caos de movilidad y la falta de atención que generará el torneo internacional en las ciudades sede. Sin embargo, la decisión unilateral provocó una reacción en cadena inmediata en todos los sectores sociales.

Los eventos previos que llevaron a este punto de quiebre comenzaron apenas la semana pasada, cuando la SEP anunció sorpresivamente el inicio de unas vacaciones de casi tres meses. Escuelas privadas, organizaciones de padres de familia y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alzaron la voz de inmediato y amenazaron con interponer amparos legales ante el inminente rezago educativo.

Aunque en el pasado las autoridades aplicaron ajustes menores por huracanes o la pandemia de COVID-19, ningún gobierno planteó un recorte nacional tan drástico por motivos logísticos y climáticos. La presión social escaló tan rápido que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum intervino públicamente en su conferencia matutina para frenar la iniciativa y exigir un diálogo profundo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las vacaciones de la SEP?

La Presidenta aclaró que el aumento de las vacaciones escolares a casi tres meses no representa una decisión definitiva. Ordenó a la SEP reabrir el diálogo con padres de familia y maestros para tomar una resolución consensuada que proteja el aprendizaje de los estudiantes.

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JM