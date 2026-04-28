Calendario Pensión Bienestar: Estas son las fechas de registro para todas las letras

El Gobierno de México ha anunciado oficialmente la apertura de un nuevo periodo de inscripciones para las distintas pensiones del Bienestar, por lo que resulta indispensable conocer el calendario de registro. Este proceso administrativo, que tiene como propósito principal incorporar a miles de personas a los apoyos económicos gubernamentales, se llevará a cabo de manera ordenada y alfabética. Sin embargo, de acuerdo con la información compartida por las autoridades, habrá dos jornadas en las que cualquier persona que cumpla los requisitos podrá inscribirse, sin importar la letra inicial de su apellido.

En esta ocasión, la convocatoria nacional está dirigida a dos grupos poblacionales específicos de atención prioritaria . Por un lado, se encuentra la Pensión para Personas Adultas Mayores, orientada a ciudadanas y ciudadanos mexicanos de 65 años en adelante, quienes, una vez inscritos, reciben un apoyo económico directo de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por otro lado, se habilita el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, un programa de reciente creación destinado exclusivamente a mexicanas de 60 a 64 años de edad. Este último esquema otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo central de fomentar la autonomía económica femenina y reconocer su aportación a la sociedad. Ambos esquemas entregan los recursos sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué días pueden registrarse todas las letras a la Pensión Bienestar?

Para mantener el orden logístico y brindar una atención eficiente a todos los ciudadanos, la Secretaría de Bienestar ha estructurado un calendario de registro que distribuye a los solicitantes a lo largo de una semana completa.

Este periodo de inscripción comprende desde el lunes 27 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026. La estrategia de segmentación se basa en la primera letra del apellido paterno de los interesados para evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera en los centros de atención.

Sin embargo, para facilitar el registro, la Secretaría del Bienestar anunció que el sábado 2 y el domingo 3 de mayo se brindará atención general a todas las letras del abecedario sin distinción alguna. Este es el calendario de registro:

Lunes 27 de abril: A, B, C

Martes 28 de abril: D, E, F, G, H

Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M

Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2 de mayo: Todas las letras

Domingo 3 de mayo: Todas las letras

Calendario de registro de la Pensión Bienestar. ESPECIAL

Ubicación de módulos para el calendario de registro de la Pensión Bienestar

El trámite de incorporación a estos programas sociales debe realizarse de manera presencial en los Módulos de Bienestar que han sido instalados a lo largo de todo el territorio nacional. Estos centros de atención operan en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo, durante la vigencia de la actual convocatoria.

Para localizar el módulo de atención más cercano a su domicilio, los interesados cuentan con herramientas digitales gratuitas facilitadas por el Gobierno Federal. A través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar ( ubicatumodulo.bienestar.gob.mx ), los usuarios pueden ingresar su entidad federativa y su municipio para obtener de forma inmediata la dirección exacta del centro de atención que les corresponde.

Documentación necesaria para el registro de la Pensión Bienestar

Acudir en la fecha exacta indicada por el calendario de registro de la Pensión Bienestar es solo el primer paso del proceso; los solicitantes también deben presentar una serie de documentos en original y copia para validar su identidad y comprobar su lugar de residencia.

Los requisitos indispensables incluyen una identificación oficial vigente, la cual puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. Asimismo, se exige la Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente, un acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, aceptándose recibos de luz, agua, gas, teléfono o el pago del predial. El trámite también requiere proporcionar números de teléfono de contacto actualizados, tanto celular como de casa.

Fechas de registro de la Pensión Bienestar. ESPECIAL

Esta información es vital para que las autoridades puedan notificar posteriormente sobre la fecha y lugar de entrega de la tarjeta bancaria o comunicar cualquier eventualidad relacionada con el expediente del solicitante.

Asimismo, el programa permite registrar a una persona auxiliar, quien podrá representar al beneficiario en trámites futuros; esta persona de confianza deberá acudir el mismo día del registro y presentar exactamente la misma documentación que el titular.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB