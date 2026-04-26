Este domingo 26 de abril de 2026 marca el cierre de la primera edición del año de la esperada Venta Nocturna de Liverpool, un evento comercial que ha captado la atención de miles de consumidores en todo México.

Esta jornada de descuentos, que comenzó el pasado viernes 24 de abril, se organizó estratégicamente para que las familias mexicanas puedan anticipar sus compras de cara a la celebración del Día de las Madres.

Al ser el último día de promociones, los compradores se encuentran en una carrera contra el reloj para adquirir productos de alta demanda a precios reducidos, por lo que conocer los horarios exactos de cierre es fundamental para no perder ninguna oportunidad.

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¿A qué hora termina la Venta Nocturna de Liverpool en tiendas y en línea?

Para aquellos consumidores que prefieren la experiencia de compra presencial, es crucial tener en cuenta que las sucursales físicas operarán bajo un horario definido. En la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el resto del territorio nacional, las puertas de las tiendas departamentales cerrarán oficialmente a las 21:00 horas.

Sin embargo, debido a la alta afluencia que suele registrarse en las compras de último minuto, algunas sucursales podrían extender su servicio hasta que el último cliente en el interior haya sido atendido.

Por otro lado, la modalidad de compra digital ofrece un margen de tiempo ligeramente más amplio para los usuarios que prefieren adquirir sus artículos desde la comodidad de su hogar.

La Venta Nocturna de Liverpool en su formato en línea, a través de su sitio web oficial y la aplicación móvil Liverpool Pocket, mantendrá sus precios especiales y promociones bancarias hasta las 23:59 horas de este domingo.

Esta alternativa no solo permite evitar el tráfico y las filas en las cajas, sino que también garantiza el acceso a todo el catálogo de productos, aunque es importante recordar que el inventario se actualiza en tiempo real y los artículos más codiciados pueden agotarse antes de la medianoche.

Cómo aprovechar las mejores ofertas en la Venta Nocturna de Liverpool

El uso adecuado de los métodos de pago es un factor determinante para maximizar los beneficios durante esta jornada de rebajas.

Los clientes que cuentan con la tarjeta departamental o la tarjeta de crédito Visa de la tienda tienen acceso a promociones exclusivas.

Asimismo, la tecnología se convierte en un gran aliado para los cazadores de ofertas de último minuto. La aplicación móvil de la tienda no solo facilita la navegación y el pago rápido, sino que frecuentemente ofrece cupones exclusivos para sus usuarios.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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