El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar estatal, continúa con la ejecución del calendario oficial de pagos correspondiente al programa estratégico Mujeres con Bienestar. El apoyo económico, que consta de un depósito bimestral de dos mil 500 pesos, se entrega de forma directa y sin intermediarios a las beneficiarias de la entidad.

De acuerdo con las reglas de operación validadas por el Gobierno de México, la entrega de los recursos se organiza mediante un estricto orden alfabético basado en la primera letra del apellido paterno de las derechohabientes. Esta metodología busca evitar la saturación de los sistemas bancarios y garantizar un flujo ordenado en los puntos de cobro.

Para la jornada de hoy, 17 de junio de 2026, las mujeres inscritas cuyo apellido comience con las letras A y B verán reflejado el saldo en sus respectivas cuentas. Las beneficiarias de municipios con alta densidad poblacional como Ecatepec de Morelos, Toluca y Nezahualcóyotl recibirán la notificación de transferencia directamente en sus dispositivos móviles.

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Organización por grupos: el calendario alfabético de Mujeres con Bienestar letra por letra

La infraestructura técnica del programa Mujeres con Bienestar segmentó el padrón de beneficiarias en cinco grandes bloques o grupos específicos para optimizar los procesos de dispersión durante todo el mes de junio. Esta distribución por letras permite a las usuarias conocer con exactitud la ventana de tiempo en la que sus fondos estarán disponibles.

La distribución oficial por grupos de letras se conforma de la siguiente manera para que los depósitos caigan en su totalidad del 17 al 23 de junio del 2026:

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17 de junio : Letras A y B.

: Letras A y B. 18 de junio: Letras C, D, E, F.

Letras C, D, E, F. 19 de junio: Letras G, H, I, J, K, L.

Letras G, H, I, J, K, L. 22 de junio: Letras M, N, Ñ, O, P, Q.

Letras M, N, Ñ, O, P, Q. 23 de junio: Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Consulta de saldo y uso de la tarjeta del Banco del Bienestar

Las autoridades recomiendan realizar la verificación del saldo de manera digital antes de acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o de instituciones aliadas. El uso de la aplicación Banco del Bienestare o el envío de un mensaje de texto a través del canal oficial de WhatsApp del programa evita que las usuarias realicen traslados innecesarios o largas filas en las sucursales.

Además del beneficio económico de los dos mil 500 pesos, contar con el plástico activo les otorga a las titulares acceso a una red de servicios integrales complementarios, incluyendo asistencia médica telefónica, tarifas preferenciales en transporte público, capacitación digital y asesoría jurídica gratuita, consolidándose como una herramienta de empoderamiento social de largo alcance.

Tips rápidos y medidas de seguridad para cobrar tu apoyo de Bienestar

Utiliza la aplicación oficial : Descarga la herramienta digital del banco en tu teléfono celular para revisar los movimientos de tu cuenta desde la comodidad de tu hogar y evitar filas.

: Descarga la herramienta digital del banco en tu teléfono celular para revisar los movimientos de tu cuenta desde la comodidad de tu hogar y evitar filas. No compartas tu NIP: Al acudir al cajero automático, memoriza tu número de seguridad y evita recibir ayuda de personas extrañas que se encuentren en las inmediaciones de la sucursal.

Al acudir al cajero automático, memoriza tu número de seguridad y evita recibir ayuda de personas extrañas que se encuentren en las inmediaciones de la sucursal. Paga directamente en comercios: Tu tarjeta es aceptada en supermercados, farmacias y establecimientos comerciales con terminal bancaria, lo que te permite comprar productos básicos sin necesidad de retirar dinero en efectivo.

Tu tarjeta es aceptada en supermercados, farmacias y establecimientos comerciales con terminal bancaria, lo que te permite comprar productos básicos sin necesidad de retirar dinero en efectivo. Reporta extravíos de inmediato: Si perdiste tu plástico o fuiste víctima de un robo, comunícate de forma urgente a las líneas de atención ciudadana para bloquear la cuenta y solicitar la reposición del documento.

¿Se puede retirar el dinero de Mujeres con Bienestar en cajeros de otros bancos?

Sí, es posible retirar los fondos en los cajeros automáticos de cualquier institución bancaria comercial privada; sin embargo, toma en cuenta que estos establecimientos independientes aplicarán una comisión variable por el uso de sus sistemas.

JM