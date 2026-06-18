La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas y llamó a abrir una discusión nacional sobre los efectos del uso excesivo de celulares y redes sociales.

Durante su conferencia matutina, señaló que México registra un alto número de horas de consumo de contenidos digitales, situación que impacta la salud y la convivencia social de las infancias y juventudes.

“Estamos viendo el uso de la pantalla sobre todo de las niñas y los jóvenes. México tiene un altísimo número de horas que ven en la pantalla y tiene consecuencias en su salud y en la socialización”, expresó.

La mandataria afirmó que diversos estudios relacionan el exceso de pantallas con mayores niveles de ansiedad y afectaciones en la calidad del sueño, especialmente entre menores de edad. Además, advirtió sobre los efectos de los algoritmos utilizados por las plataformas digitales.

Sheinbaum indicó que madres y padres de familia suelen coincidir en la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y recordó que en varios países este fenómeno ya es considerado una adicción.

La Presidenta aclaró que no busca prohibir las redes sociales para menores de edad, sino impulsar un debate público sobre sus efectos. “Es un asunto de salud pública, incluso”, subrayó.

Finalmente, llamó a recuperar juegos tradicionales y actividades presenciales, y convocó a familias y docentes a decidir juntos “qué es lo mejor para nuestras niñas y niños”.

CT