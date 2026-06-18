Después de una semana de que le dejaron una corona fúnebre en su casa, la diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, lamentó que el Gobierno de México ha hecho “oídos sordos” a su solicitud de protección.

En entrevista en el Senado de la República, la legisladora priísta informó que meses antes de este episodio ya había pedido apoyo del gabinete de seguridad federal ante las amenazas que ha recibido debido a su postura crítica al gobierno estatal y a la situación de inseguridad que vive Sinaloa.

“Solicité seguridad federal y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy, aún a pesar de los siguientes hechos violentos que yo he recibido”, denunció.

Gárate dijo que lo único que exige es que le hagan el análisis de riesgo que marca el protocolo en los casos con el objetivo de que se le otorgue seguridad federal.

“Si el secuestro, si dos litigios con dos personas funcionarias de la lista que requiere Estados Unidos, si el encañonamiento, según para quitarme la camioneta, si la corona de muertos en la puerta de mi casa, no implica un riesgo, no sé qué otra cosa más se necesita”, cuestionó.

“Y el mensaje que yo recibo de esa corona es solamente para mí, es para todas las voces disidentes, para todas las voces que se atreven a decir la verdad, a decir que las cosas no están bien, Sinaloa, que el tema de seguridad está mal y que estamos mal en la economía y que estamos mal en todas las materias, ese es el costo. Pero aún con eso, pues vamos a seguir levantando la voz”, recalcó.

Reconoció que tiene temor por su vida, al igual que miles de sinaloenses, “pero lo que no nos mata nos fortalece”, dijo.

CT