Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 18 de junio determina que estará con lluvia moderada con 39 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 40 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.Viernes 19 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa