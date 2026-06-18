Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 18 de junio determina que estará con lluvia moderada con 39 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 40 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

