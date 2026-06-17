Tarjeta Bienestar: Requisitos para recibir la tarjeta de pago de la Pensión Mujeres y Adultos Mayores

La Secretaría del Bienestar inició la entrega de la Tarjeta Bienestar. Quienes se registraron en abril a la Pensión Adultos Mayores o la Pensión Mujeres, deben conocer los documentos exigidos para recibirla. Conocer qué llevar al módulo y cómo confirmar la cita resulta clave para asegurar este apoyo económico.

¿Cuándo y dónde entregan los plásticos?

El operativo de distribución ocurre del 15 al 21 de junio de 2026 en todo el territorio nacional. Para conocer el lugar exacto de entrega, el Gobierno de México enviará un mensaje de texto SMS al teléfono celular que cada persona proporcionó al inscribirse . Este aviso personalizado incluye el día, la hora y el módulo de atención asignado, una estrategia diseñada para evitar aglomeraciones, reducir tiempos de espera y agilizar el servicio a todos los asistentes.

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Este SMS será el único canal oficial de confirmación avalado por las autoridades federales para este sector de la población. Los coordinadores del programa piden respetar el calendario establecido por el Banco del Bienestar para garantizar un proceso ordenado, sin contratiempos y con un trato digno en cada una de las sedes habilitadas en el país.

Requisitos obligatorios en el módulo de atención

Al acudir a la cita programada, el personal encargado solicitará dos requisitos para concretar el trámite con éxito. El primero es una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial del INE, la tarjeta del INAPAM o el pasaporte. Este documento debe presentarse en formato original para su validación visual, acompañado de una copia en papel por ambos lados del plástico que sea clara y legible.

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El segundo requisito obligatorio es el talón de registro o comprobante impreso que los servidores de la nación entregaron durante el periodo de inscripción de abril. Sin este papel, los trabajadores no podrán liberar el medio de pago.

Llevar ambos papeles en buen estado asegura que el trámite tome unos pocos minutos y el beneficiario regrese a casa con su cuenta activa.

X / @bienestarmx

Beneficios del nuevo medio de cobro

Una vez con el plástico en mano, los usuarios podrán recibir sus depósitos bimestrales sin intermediarios ni comisiones por manejo de cuenta. Además de retirar efectivo en las sucursales, esta herramienta financiera funciona como una cuenta de débito tradicional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF