Cae policía en Guanajuato: filtraba datos a ladrones de transporte

En Guanajuato cayó una oficial de policía luego de que presuntamente filtrara información de seguridad a un grupo delictivo. Estos son los datos del caso que se conocen hasta ahora.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado informó que la policía estatal Karen Abigail "N" fue detenida tras una investigación de la Fiscalía General de Guanajuato presuntamente por filtrar información a un grupo criminal dedicado al robo de autotransporte en la entidad .

Expuso que la ahora imputada se desempeñaba como integrante activa de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) .

Expuso que, derivado del trabajo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de integrantes de las FSPE y del Grupo Táctico Regional, se ejecutó un cateo con mandato judicial en un inmueble de la colonia Pastita, en la ciudad de Guanajuato.

La intervención en la propiedad se derivó de indagatorias por la presunta participación de la ahora exoficial en la facilitación de información a un grupo delictivo dedicado al robo de autotransporte, precisó la SSP en un comunicado.

¿Qué encontraron en el cateo?

En el operativo, los elementos de las fuerzas del Estado brindaron seguridad perimetral y en el lugar detuvieron a Karen Abigail "N". Asimismo, encontraron una libreta con información relevante para la investigación y aseguraron un inhibidor de señal con ocho antenas, dos bolsas antiestáticas para equipo inhibidor, 500 gramos de sustancias con las características de la droga denominada cristal y 50 bolsas tipo ziploc .

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Karen Abigail “N” quedó a disposición del Ministerio Público, al igual que los objetos asegurados .

La Secretaría de Seguridad y Paz acotó que quien traiciona la confianza ciudadana y el honor de la institución, enfrenta la ley. "No hay excepciones ni tolerancia frente a conductas que vulneren la legalidad", posteó.

Operativos en municipios de Guanajuato

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Paz realiza un operativo en la zona de Loma de Zempoala, en el municipio de Yuriria, así como en Valle de Santiago, Cortázar y Jaral del Progreso, con la participación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

"Estas acciones forman parte de operativos estratégicos basados en inteligencia , cuyo objetivo es reducir la incidencia delictiva y debilitar a los grupos generadores de violencia en la región", explicó.

Como resultado de estas acciones, se han logrado diversas detenciones , así como el aseguramiento de armas, vehículos y otros objetos relacionados con actividades delictivas que serán puestos a disposición del Ministerio Público.

La operatividad se efectúa desde las primeras horas de este jueves 19 de marzo de 2026.

"Es importante aclarar que, contrario a versiones que han circulado en algunos espacios, no se han registrado enfrentamientos ni situaciones fuera de control".

Agregó que, durante el desarrollo del operativo, un grupo de personas se concentró en una zona específica; sin embargo, la situación fue atendida de manera institucional, sin que se presentaran incidentes mayores.

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