Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 21 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 21 de marzo prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 24 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Viernes 27 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 28 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

