A poco más de dos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ejército mexicano realiza simulacros de alto riesgo para evaluar su capacidad de respuesta ante posibles amenazas durante el evento, que tendrá a México como una de sus sedes junto con Canadá y Estados Unidos.

En la 37 Zona Militar, ubicada en Santa Lucía, la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolla el ejercicio de aplicación Ollamani, como parte de la preparación del Plan Kukulkán, enfocado en garantizar la seguridad de instalaciones, atletas y visitantes.

Entre los escenarios simulados se encuentran intentos de secuestro aéreo con toma de rehenes, detección y manejo de artefactos explosivos, evacuaciones aeromédicas y robo de equipaje o material deportivo de selecciones nacionales. Estas prácticas buscan evaluar la reacción de las fuerzas armadas en situaciones críticas.

Durante las maniobras, elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han ejecutado 10 de los 16 escenarios previstos, con el objetivo de medir su desempeño en un entorno controlado y fortalecer la coordinación interinstitucional.

El general brigadier de Estado Mayor, Martín Sabina Reyes, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, explicó que el ejercicio tiene como propósito demostrar las capacidades operativas para brindar seguridad en las actividades relacionadas con el torneo.

Uno de los ejercicios consistió en la interceptación de una aeronave que despegó desde el Caribe y modificó su ruta sin justificación, lo que activó la respuesta de aviones militares T-6 y F-5.

Para la capital del país, se prevé la operación de un Centro de Comando y Control conjunto a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Quetzalcóatl, que integrará información de distintas dependencias para convertirla en inteligencia y coordinar respuestas ante emergencias.

Además, se implementarán acciones para inhibir el uso de drones no autorizados en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, así como protocolos para atender riesgos relacionados con explosivos o materiales peligrosos.

En los ejercicios participaron Fuerzas Especiales, el Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y personal de la Fuerza Aérea.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan fortalecer la comunicación, operación y coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el Mundial, evento que atraerá a millones de visitantes al país.

El Universal

Así aplican el ejercicio militar

El ejercicio militar Ollamani es una maniobra estratégica encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional para evaluar la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante riesgos en eventos de gran escala, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Forma parte del Plan Kukulkán, una estrategia integral de seguridad que busca proteger a visitantes, delegaciones deportivas y población en las ciudades sede.

Este ejercicio se realiza en instalaciones militares, como el Campo Militar 37-A en el Estado de México, e involucra a dependencias de los tres niveles de Gobierno y organismos estratégicos.

Ollamani consiste en la simulación de escenarios de alta complejidad que podrían presentarse durante un evento masivo. Entre ellos se incluyen amenazas con artefactos explosivos, secuestros, sabotajes en sistemas de transporte, incidentes con materiales peligrosos, robos a delegaciones deportivas y emergencias médicas.

El ejercicio contempla operaciones especializadas como la detección de explosivos improvisados, el uso de tecnología antidrones, evacuaciones aeromédicas y despliegues de reconocimiento aéreo.

Estas acciones permiten medir tiempos de reacción, coordinación operativa y eficacia en la toma de decisiones.

Uno de los ejes centrales de Ollamani es la coordinación interinstitucional. En las prácticas participan fuerzas armadas, corporaciones de seguridad, protección civil, autoridades sanitarias y organismos de inteligencia, lo que permite integrar capacidades y establecer protocolos conjuntos de actuación.

El objetivo es anticipar riesgos y garantizar una respuesta rápida y organizada ante cualquier contingencia.

El ejercicio busca reducir márgenes de error y asegurar que las instituciones estén preparadas para proteger a la población y a los visitantes durante un evento internacional de alta afluencia.

CT