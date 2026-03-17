Martes, 17 de Marzo 2026

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"La Tuta", exlíder de los Caballeros Templarios, se declara no culpable en EU

Una de los cargos en su contra es por conspiración para importar cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos desde México

Por: SUN .

"La Tuta", fue uno de los 26 criminales entregados por el Gobierno de México a Estados Unidos tras la operación de traslado del 12 de agosto de 2025. AP / ARCHIVO

Este 17 de marzo, se dio a conocer que Servando Gómez Martínez, "La Tuta", se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en Estados Unidos, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

"La Tuta", también llamado "El Maestro", es uno de los 26 criminales entregados por el Gobierno de México a Estados Unidos tras la operación especial de traslado celebrada el 12 de agosto de 2025.

Gómez Martínez rechazó los cargos en su contra, que incluyen:

  • Conspiración para importar cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos desde México
  • Narcoterrorismo*
  • Violencia sistemática 
  • Lavado de dinero

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El destino de "La Tuta"

El juez fijó la próxima audiencia —previa a juicio— para el 24 de junio, a las 11:30 horas. En caso de ser enjuiciado y declarado culpable, "El Maestro" podría enfrentar cadena perpetua.

"La Tuta" está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, el mismo penal donde están recluidos Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero.

* "La Familia Michoacana", cártel origen del que surgieron "Los Caballeros Templarios" tras su ruptura, fue designada por Estadios Unidos como una organización terrorista extranjera.

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