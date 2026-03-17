La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este 17 de marzo, desde "La Mañanera", que hoy llegará a la Cámara de Senadores el Plan B , la propuesta que busca la eliminación de privilegios dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Congresos locales de México mediante modificaciones a la Constitución y a Leyes secundarias vigentes.

"[...] tiene Reforma Constitucional y [...] también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", declaró la Mandataria.

Iniciativa Presidencial de Reforma Constitucional

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, compartió los detalles del Plan B que llegará hoy a la Cámara de Senadores. " Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios excesivos en el ejercicio de la función pública ".

"Mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la Cuarta Transformación que es la austeridad republicana", presentó la funcionaria.

La Segob declaró que la propuesta de la Mandataria busca reducir los privilegios en el presupuesto de los partidos políticos, administrado por el INE, y también dentro de los Congresos locales , incluyendo sueldos y prestaciones superiores a las de Ley: "Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta". Además, se plantea el impulso de la participación de las y los ciudadanos en las decisiones del país desde cada estado y cada municipio: "Eso es lo que demanda la ciudadanía".

¿Cómo reducir los privilegios?

Reducción de presupuestos

En los municipios del país, se propone la reducción y límite de regidores: con un mínimo de 7 y hasta 15 funcionarios. Además, se limita a una sindicatura por municipio.

Por otro lado, en los Congresos locales se plantea un tope presupuestal equivalente al 0.70 % del presupuesto de egresos de cada entidad.

La titular de Segob aseguró que el ahorro en los presupuestos destinados a los municipios y Congresos locales será utilizado en obras de infraestructura pública dentro de los estados.

Menores salarios

Por otro lado, el Plan B también tendrá modificaciones para los salarios de consejeros, magistrados y altos funcionarios del INE, Tribunales y órganos electorales de los estados: " no podrán ganar más que la Presidenta ", aseveró Segob. Dijo que se acabarán los bonos, los seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos adicionales.

Revocación de mandato

Se plantea que la ciudadanía pueda solicitarlo después de tres o cuatro años de la Administración en turno. "Se realizará el primer domingo de junio [...] 2027 ó 2028", dependiendo del año que se pida.

Modificaciones a Leyes secundarias

El Plan B también contempla la modificación a las Leyes secundarias incluidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos .

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo | Propuesta

31 | Tope a las remuneraciones del INE (consejeros y altos funcionarios)

99 | Tope a las remuneraciones OPLES (consejeros y altos funcionarios)

104 | Inicio de cómputos elección federal (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

116 | Tope a las remuneraciones Tribunales Electorales Locales (magistrados y altos funcionarios)

192 | Convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización

192 | Uso de tecnologías para la fiscalización

310 | Inicio de cómputos locales (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

Ley General de Partidos Políticos

Artículo | Propuesta

30 | Obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos

50 | Obligación de los partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistema bancarizado

51 | Tope de remuneraciones a mil 500 UMAS (salario Presidenta)

54 | Prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable

55 | Prohibición de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo

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