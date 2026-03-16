El pasado 15 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Comandancia de la V Región Militar, anunció la detención de José "N", "El Pepe", durante patrullajes realizados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. El sujeto es un presunto integrante del Cártel Nueva Generación (CNG) .

En concreto, las acciones para lograr la aprehensión fueron realizadas por personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN).

¿Qué papel tenía "El Pepe" en el CNG?

Según información de Defensa, José "N" es considerado uno de los principales operadores logísticos dentro del Cártel Nueva Generación, cuando se encontraba al mando de Rubén Oseguera Cervantes*, "El Mencho".

Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FEMDO) con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

El hoy detenido habría sido el encargado de trasladar a la pareja sentimental de "El Mencho" a Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de este año, día que se concretó el operativo en donde falleció durante ataque armado contra elementos de seguridad del Gobierno de México.

El operativo, el final de "El Mencho"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el operativo realizado en Tapalpa, en el que se buscaba detener a "El Mencho", se desarrolló en pocas horas y concluyó con el abatimiento del líder del cártel .

En entrevista con NewsMax, el funcionario explicó que la movilización fue ejecutada por el Ejército mexicano y se llevó a cabo en menos de 24 horas desde que comenzó el despliegue de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, la operación inició la mañana del pasado 22 de febrero y derivó en una serie de hechos violentos en distintas zonas del estado, entre ellos narcobloqueos, quema de vehículos y asaltos.

Estos hechos dejaron un saldo de 62 personas fallecidas , entre militares, integrantes de la GN, presuntos criminales y civiles.

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*En el comunicado oficial, la Defensa hace la corrección del primer nombre, es decir, elimina "Nemesio" y coloca "Rubén".

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