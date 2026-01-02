Mañana sábado 3 de enero comienza el megacorte de agua programado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), con el objetivo de intervenir sus redes de distribución y plantas de bombeo.

"Con el objetivo de prevenir fallas mayores, evitar daños estructurales costosos y proteger la operación del sistema hídrico más importante del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Siapa recuerda que mañana, sábado 3 de enero, iniciarán los trabajos de mantenimiento mayor en cinco instalaciones estratégicas de la infraestructura hidráulica, labores programadas para garantizar una operación segura, eficiente y confiable", recordó el organismo a través de un comunicado.

Las acciones forman parte de una intervención preventiva indispensable para conservar en óptimas condiciones los equipos, prolongar su vida útil y reducir riesgos que podrían comprometer el suministro de agua en el futuro, y los trabajos sustituyen los mantenimientos que tradicionalmente se realizan durante la temporada de Semana Santa.

Las labores se llevarán a cabo mañana sábado 3 de enero y tendrán una duración aproximada de 13 horas. La recuperación del servicio será gradual y dependerá de la topografía de las colonias, por lo que el restablecimiento podrá darse desde la noche del mismo sábado y, en algunos casos, extenderse hasta el miércoles 7 de enero, afirmó el Siapa.

Mantenimiento y modernización de sistemas, obras a realizar

El Siapa detalló que una de las intervenciones más relevantes a realizar será la modernización de la subestación eléctrica de la Planta de Bombeo Chapala, instalación que es clave para el funcionamiento del Sistema Chapala- Guadalajara, ya que abastece de energía a los equipos de bombeo, sistemas de control y procesos que permiten el traslado del agua desde la principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Para dichos trabajos, señaló, se destina una inversión de 38.4 millones de pesos.

"El mantenimiento preventivo es una responsabilidad técnica y operativa indispensable para el abastecimiento de agua a millones de usuarios. No atender oportunamente esta infraestructura implicaría poner en riesgo la estabilidad del sistema y, por consecuencia, la continuidad del servicio para gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)", señaló el organismo en el comunicado.

El Siapa dispondrá de pipas para la ciudadanía que lo requiera

Además, el Siapa afirmó que durante este periodo de intervenciones se dispondrá de 78 pipas aportadas por los municipios que forman parte del área de cobertura del organismo (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA), el propio Siapa y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Las personas usuarias podrán solicitar el servicio a través del SIAPATEL, con marcación rápida 073, así como de las redes sociales del Siapa. "Es importante destacar que el servicio será completamente gratuito, por lo que se pide a la población denunciar cualquier intento de cobro por parte de los operadores de las unidades que estarán debidamente identificadas", señaló.

Por otra parte, se instalaron 20 cisternas, las cuales están abastecidas en los puntos de mayor necesidad, definidos con base en las condiciones topográficas de las colonias y cuya localización se ha socializado en las colonias que verán interrumpido el servicio.

"Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones, almacenar y utilizar el agua de forma responsable y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Siapa", finalizó el comunicado.

SABER MÁS

La subestación eléctrica de la Planta de bombeo en Chapala tiene 34 años de antigüedad, inició operaciones en enero de 1992.

Como parte de los trabajos de mantenimiento, en este periodo ha sido necesario realizar la sustitución de diferentes mecanismos para evitar un paro total en el sistema de abastecimiento.

La intervención incluirá: cambio de interruptores de potencia, de medidores de CFE y de herrajes de subestación, sustitución de apartarrayos y cuchillas, nuevos tableros de control y la programación de los equipos electromecánicos.

OB

