Petro despliega seguridad en la frontera con Venezuela para atender a refugiados

A través de redes sociales, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el despliegue y refuerzo de elementos de seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados tras el ataque de Estados Unidos y la anunciada captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X en el que añadió que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

Los dos países comparten una frontera terrestre de 2 mil 219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y cuyos principales pasos fronterizos están entre la ciudad colombiana de Cúcuta y San Antonio del Táchira y Ureña, en el estado venezolano de Táchira.

En la apertura hoy de los pasos fronterizos de Cúcuta la situación era de total normalidad, según constató EFE en el lugar.

En los últimos años, millones de venezolanos salieron de su país por esos pasos fronterizos y unos 2.8 millones se establecieron en Colombia.

Petro no se ha pronunciado sobre el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Maduro y su esposa fueron capturados, pero sí ha condenado los bombardeos ordenados por Washington contra la capital venezolana y otras ciudades.

"El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz", afirmó el mandatario colombiano.

En su mensaje en X, Petro reiteró lo que dijo más temprano, de que Colombia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, puesto que asumió este 1 de enero, buscará que ese organismo se pronuncie sobre la situación de Venezuela.

"Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta", agregó.

Previamente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de la frontera con Venezuela aprovechando los ataques de Estados Unidos.

Según el ministro, "se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

El ELN, incluida por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio Petro acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, ha criticado las "acciones intervencionistas" de ese país en Venezuela, a raíz del despliegue militar de Washington en el sur del mar Caribe y en el Pacífico, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

