Liverpool: ¿Cuánto falta para la última Venta Nocturna del 2025?

Uno de los eventos comerciales más esperados del año es la tradicional Venta Nocturna de Liverpool, una jornada caracterizada por promociones y rebajas especiales. Esta fecha representa una oportunidad ideal para aprovechar descuentos reales dentro de la cadena departamental.

Habitualmente, Liverpool realiza cuatro Ventas Nocturnas anualmente, generalmente alineadas con celebraciones importantes como el Día de las Madres, el Día del Padre, su Aniversario en octubre y la edición navideña. Con el cierre del año acercándose, solo resta la última de estas campañas.

Durante este nuevo periodo, los clientes podrán encontrar amplias ofertas y beneficios aplicados en gran parte del catálogo de la tienda, que abarca desde artículos para el hogar hasta tecnología, juguetes y muchas otras categorías.

¿Cuánto falta para la última Venta Nocturna del 2025?

Por lo general, este evento se realiza durante el primer fin de semana del mes en que se lleva a cabo y de acuerdo con Liverpool las fechas para esta última Venta Nocturna son del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.

La elección de estas fechas busca que los clientes puedan adelantar sus compras navideñas, asegurarse de tener listos sus regalos o aprovechar para decorar su casa con anticipación.

Durante esos días, las tiendas físicas operarán en horario extendido, de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la plataforma en línea y la aplicación móvil Liverpool Pocket estarán disponibles las 24 horas, permitiendo realizar compras desde cualquier dispositivo.

Beneficios adicionales al pagar con tarjeta durante la temporada de promociones

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

Sin embargo, si no tienes alguna tarjeta departamental, eso no implica que no puedas aprovechar otros beneficios al pagar con tarjetas de crédito o débito de tu banco.

YC