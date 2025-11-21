Liverpool: ¿Cuál será el horario de la última Venta Nocturna?

La Venta Nocturna de Liverpool se ha convertido en uno de los eventos comerciales más atractivos para los compradores en México, pues durante estas fechas la tienda departamental lanza ofertas y descuentos especiales en diversas categorías, entre ellas moda, tecnología, belleza y artículos para el hogar. Estas jornadas se realizan varias veces al año y son esperadas tanto por quienes acuden a las sucursales como por los que prefieren comprar a través de internet.

En 2025, la cuarta y última edición estará orientada para adelantar las compras navideñas y tendrá lugar durante el primer fin de semana de diciembre, brindando a los clientes tres días completos de promociones en una amplia selección de productos y departamentos.

Para sacar el mayor provecho de esta Venta Nocturna, es fundamental considerar los horarios de apertura y cierre de las tiendas, de manera que puedas realizar tus compras con comodidad y sin inconvenientes.

¿Cuál será el horario de la tercera Venta Nocturna del año?

Liverpool dará inicio a su Venta Nocturna al abrir las puertas de todas sus sucursales en punto de las 11:00 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas, según la tienda, este horario durante los tres días permitirá a sus clientes explorar la tienda y seleccionar los productos que les sean más atractivos.

Por otro lado, las plataformas digitales de Liverpool, tanto la aplicación como el sitio web, ofrecerán las promociones durante las 24 horas de cada jornada, esto permitirá que los consumidores puedan acceder a los descuentos desde el primer minuto del viernes hasta la medianoche del domingo, sin necesidad de acudir físicamente a la tienda.

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

Sin embargo, si no tienes alguna tarjeta departamental, eso no implica que no puedas aprovechar otros beneficios al pagar con tarjetas de crédito o débito de tu banco.

YC