Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 18 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

