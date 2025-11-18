Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 18 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos